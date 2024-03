Look da damigella: la tendenza matrimoni del 2024 è dark con vestiti neri Quando pensiamo a una damigella la immaginiamo vestita in tonalità pastello. Nel 2024 la tendenza è completamente diversa: ai matrimoni ci si veste di nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione dei matrimoni 2024 è alle porte e uno degli strumenti più utilizzati per prendere ispirazione è Pinterest. Qui è possibile visionare uno sconfinato archivio di immagini, preziose quando si è alla ricerca di spunti su abiti, allestimento, decorazioni, colori e tutto ciò che riguarda il grande giorno. Ma non sono solo spose, invitati e damigelle a usarlo: solo negli Stati Uniti, 9 wedding planner su 10 iscritti alla piattaforma hanno dichiarato di usarla perché la ritengono utile per il lavoro. Nell'ultimo report annuale della piattaforma, il tema matrimonio è uno dei più rilevanti: oltre 3 miliardi di ricerche, altri 10 miliardi di idee sul tema salvate ogni anno a livello internazionale. La tendenza del 2024 è il matrimonio in stile gotico.

I matrimoni gotici sono la tendenza del 2024

Dimenticate una volta per tutte il tradizionale abito bianco che immediatamente fa pensare a una sposa. Non tutte si ritrovano in questo immaginario classico, molte ragazze per il fatidico giorno preferiscono fare scelte più originali, o che sentono maggiormente proprie, anche a costo di sfidare ciò che è comunemente accettato come la norma. Secondo il report di Pinterest relativo al 2024, le persone che cercano un’alternativa al matrimonio in bianco non optano solo per i colori vivaci.

Miu Miu

C'è tutto un filone che invece va alla scoperta di atmosfere cupe, misteriose e tenebrose. Rispetto all’anno scorso sono aumentate le ricerche come "estetica dark romance" (+270%): sempre più coppie vogliono organizzare un ricevimento in linea con la tendenza dark e gotica. La chiave di ricerca "colori scuri matrimonio" ha visto ricerche in aumento del 260%. Un elemento interessante riguarda poi il dress code delle damigelle.

Leggi anche I vestiti e i look per un matrimonio in autunno

Atelier Emé

Nel 2024 damigelle vestite di nero

La chiave di ricerca "vestiti neri damigelle" ha visto ricerche in aumento addirittura del 200%. Solitamente, le damigelle tradizionali indossano, ai matrimoni, colori tenui e pastello, declinati su abiti plissettati e monospalla, per lo più lunghi e a tinta unita. Ad andare per la maggiore sono il lilla, il giallo, il rosa pesca, anche se non tutti sanno che in origine il vestito della damigella era bianco come quello della sposa.

Vera Wang

Nel tempo questo outfit si è evoluto e un'usanza che ha preso molto piede, sostituendo l'idea degli abiti tutti uguali, è quella degli abiti simili coordinati: damigelle vestite nello stesso colore ma con modelli diversi, oppure con modelli uguali ma in colori differenti abbinati tra loro. Il nero non è mai stato un colore da considerare, per la palette di un matrimonio: una nuance assolutamente bandita per questa specifica occasione. Eppure, resta sempre il colore per eccellenza collegato all'eleganza: il total black è uno stile intramontabile, amatissimo da chi vuole puntare sul mistero, sulla seduzione (ma con classe).

Pronovias

Ma è amatissimo anche dai fan delle atmosfere gotiche e dark, che chiaramente hanno questa nuance assoluta protagonista del guardaroba. Il nero è una scelta con cui si va sempre sul sicuro ed è facile da abbinare: si può infatti anche spezzare il monocromatico aggiungendo qualche dettaglio scintillante o dei tocchi di colore strategici 8attraverso gli accessori magari). Le possibilità che offre il nero sono infinite: damigelle del 2024, siete pronte a sperimentarle?