video suggerito

Chiedono ad Alena Seredova se avrebbe mai perdonato Buffon dopo il tradimento, la risposta della modella Alena Seredova rispone a chi, via Instagram, le chiede se avrebbe mai perdonato il tradimento di Gigi Buffon laddove l’ex marito le avesse chiesto di tornare insieme. Com’è noto, la modella e l’ex portiere della Juventus decisero di separarsi dopo l’incontro del calciatore con Ilaria D’Amico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua a destare la curiosità di qualche appassionato il modo in cui è finita la lunga storia d’amore tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Era il 2014 quando la modella scoprì che il marito, padre di due dei suoi tre figli, si era innamorato della giornalista Ilaria D'Amico. I due decisero di separarsi e benché siano trascorsi 10 anni da quel momento solo poche ore fa, un follower ha chiesto alla modella se avrebbe mai perdonato l’ex marito laddove glielo avesse chiesto. La domanda è arrivata attraverso l’apposito box messo a disposizione da Instagram e Seredova non si è tirata indietro, fornendo la sua risposta su quei fatti tanto dolorosi che solo a prezzo altissimo la donna è riuscita a mettersi alle spalle.

Alena Seredova: “Perdonare? Non ce la faccio”

“Scusami, perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, è la domanda che è stata posta ad Alena via Instagram. Quesito cui la donna ha risposto così, dimostrando la consueta sincerità: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però… Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma, perciò, anche in questo caso, sulla bilancia ho messo i ragazzi, ma ci ho aggiunto anche me e ho pensato anche a me”.

Alena Seredova e il concetto di famiglia allargata

Seredova e Buffon sono riusciti, con il tempo, a instaurare un rapporto cordiale con il fine di garantire tutta la serenità possibile ai loro figli, David Lee e Louis Thomas. Ma il concetto di “famiglia allargata”, come confidò in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, non l’ha mai convinta: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.