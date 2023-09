Alena Seredova dopo le nozze: “Alessandro Nasi mi rende felice. Buffon? Un rapporto di dialogo”

Alena Seredova è la prima ospite della puntata del 16 settembre di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, la modella ha ripercorso le emozioni delle nozze con Alessandro Nasi, avvenute lo scorso 17 giugno in Sicilia, davanti a parenti e amici.

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono convolati a nozze dopo 9 anni d'amore. Dal loro giorno speciale, lo scorso 17 giugno, non si sono più separati: "Sono stati tre mesi, vissuti sempre tutti insieme, una specie di full immersion di famiglia". La modella è madre di tre figli, due nati dal precedentemente matrimonio con Gigi Buffon e una avuta con l'attuale marito.

È stata proprio la piccola Vivienne ad aiutare la mamma a scegliere l'abito, mentre Louis Thomas e David Lee l'hanno accompagnata all'altare:

Alessandro Nasi è per Seredova un punto di riferimento, che si è preso cura dei suoi due maschietti come fossero figli suoi:

Penso di non essere stata un boccone facile da portarsi a casa, una donna delusa e ferita, magari un pò troppo esposta in quel momento con due bambini. Se non sono tuoi, ci devi lavorare di più. Penso che lui, in questi anni, sia diventato un vero amico per loro, un compagno di viaggio