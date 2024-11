Ilaria D’Amico e l’amore per Gigi Buffon: “Mi ha fatto 4 proposte di matrimonio, una volta per sms”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sono stati ospiti di Che Tempo che Fa nella puntata del 24 novembre. Convolati a nozze a settembre dopo 10 anni d'amore, la giornalista sportiva e il portiere hanno raccontato a Fabio Fazio il loro amore, dalle strane proposte di matrimonio al primo incontro per lavoro.

"Mi ha chiesto di sposarlo con un sms"

Fabio Fazio ha chiesto ai suoi ospiti come mai, prima di diventare ufficialmente marito e moglie, abbiano aspettato dieci anni. "Ci abbiamo pensato un po', lui ha pensato molto a farmi bene la proposta di matrimonio", ha detto la giornalista suscitando la curiosità del conduttore. Poi ha rivelato: "Una volta me l'ha chiesto con un sms da Parigi, giocava nel Paris Saint German. Una mattina alle cinque e mezzo mi ha scritto ‘ma io e te non ci sposiamo?".

Prima di quella ‘ufficiale', ce ne sono state circa altre tre o quattro. "Ogni febbraio partiva la proposta", ha scherzato il portiere. D'Amico ha poi raccontato il momento in cui è arrivata quella vera:

Mi ricordo perché tra noi succedono sempre tante cose goffe. Ero in un periodo difficile della mia vita, in cui facevo avanti e indietro tra Milano, Roma e Parma. Mi fermo a Parma con lui un lunedì, senza figli, trovo il caminetto acceso a casa e una canzone in sottofondo. Mi siedo sul divano e lui mi si accascia, mi prende una mano, mi guarda con un'aria talmente pieno di dolore che mi sono spaventata, con un'ansia. Lui mi fa la proposta, mi sono sciolta, ho subito detto sì.

Il primo incontro

Buffon e D'Amico si sono incontrati per la prima volta grazie al calcio, passione che hanno in comune. La giornalista lo intervistò dopo una partita, facendogli subito una domanda a bruciapelo. "Ci conoscevamo da tempo, frequentando lo stesso mondo, però quella volta lì diciamo, nella serata del Goal-non goal di Milan Juve, lei mi intervistò e a brucia pelo mi chiese ‘Buffon ma se lei se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa?'", ha raccontato il portiere a proposito del loro primo incontro.