Alice Campello a Milano con Alvaro Morata e i loro figli: “Guardano di nuovo nella stessa direzione” Segni di riavvicinamento per Alice Campello e Alvaro Morata, paparazzati insieme durante una domenica in giro per Milano. Insieme ai quattro figli hanno regalato sorrisi ai fotografi che li hanno paparazzati dopo il pranzo al ristorante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano durante una passeggiata insieme ai figli. Il settimanale Chi mostra le immagini della ex coppia insieme ai gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e Bella, mentre, sorridenti, passeggiano dopo il pranzo domenicale: "Sembrano aver ritrovato il sorriso" scrive la rivista. Le ultime paparazzate arrivavano dalla Spagna e raccontavano di un "clima teso" per i due ex coniugi che hanno annunciato la separazione lo scorso agosto.

La domenica in famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello

Alice Campello e Alvaro Morata hanno ripreso a seguirsi sui social e sono tornati a vivere nella stessa città, a Milano. La rivista Chi, nel suo nuovo numero, racconta che oggi "guardano di nuovo nella stessa direzione". A corredo di alcune foto della passeggiata in famiglia, il settimanale spiega che i due "si sono dati appuntamento in zona Brera, al ristorante Casa Fiori Chiari, per pranzare tutti insieme, come ai vecchi tempi", ma avrebbero raggiunto il locale separatamente. Alvaro Morata era già seduto all'interno quando l'ex moglie sarebbe arrivata con i bambini: il loro pranzo domenicale "gli avrebbe permesso di lasciarsi alle spalle tutto ciò che è stato detto sul loro conto nei giorni scorsi". Da quando l'influencer ha deciso di affittare una casa a Milano, il clima non sarebbe più teso: ora il calciatore del Milan può vedere con più facilità i bambini. Da qui sarebbe nata la pace: dopo aver pranzato, la famiglia si è regalata una passeggiata nel centro storico baciato dal sole, poi ognuno è rientrato a casa sua. Nessun indizio di riavvicinamento per i genitori dei quattro bambini che, fuori casa della Campello, si sono salutati prima di dividersi.

Foto di Chi

La nuova casa di Alice Campello a Milano

Alice Campello si sta godendo la sua nuova vita a Milano nell'appartamento affittato per permettere ai figli di stare vicini al papà. Nella casa dall'arredo contemporaneo si è già scattata qualche foto e si è già regalata qualche cena con le amiche a cui si è avvicinata dopo la permanenza in Spagna. Tra queste Chiara Ferragni con la quale ieri sera è uscita, come dimostra la foto condivisa sui social.