video suggerito

Le foto di Alice Campello e Alvaro Morata con i figli: “Clima teso”, spunta il motivo della separazione Il settimanale Chi racconta dell’incontro in Spagna tra Alice Campello e Alvaro Morata: nessun tentativo di riavvicinamento dopo la separazione, i due nonostante il clima non sia sereno, restano uniti per gli impegni legati ai figli. La rivista racconta che la lite che avrebbe scatenato la crisi sarebbe avvenuta dopo la vittoria della Spagna agli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di CHI

Dopo essere stati paparazzati dai fotografi spagnoli del settimanale Diez Minutos, Alvaro Morata e Alice Campello sono stati raggiunti anche dalla rivista Chi che nel nuovo numero racconta la finalità del loro incontro. Nessun tentativo di recuperare la loro storia d'amore dopo la separazione annunciata ad agosto, "la crisi c'è e si vede pure", si legge: a farli riavvicinare solo gli impegni legati ai loro figli, i gemelli Alessandro e Leonardo, Bella ed Edoardo.

Le foto di Alvaro Morata e Alice Campello a Madrid

Alvaro Morata e Alice Campello sono stati fotografati dal settimanale Chi a Madrid, in Spagna, mentre accompagnano i gemelli Alessandro e Leonardo, di 6 anni, a scuola. Si sarebbero riuniti per gli impegni legati ai loro figli, non nel tentativo di ricostruire il loro rapporto, scrive la rivista. Nei loro volti, infatti, "non c'è alcun sorriso", solo preoccupazioni. Una volta accompagnati i bambini a scuola, sono rientrati insieme in macchina verso la casa dove l'influencer e imprenditrice vive.

Foto di CHI

Il motivo della separazione: c'entrerebbe la festa della vittoria della Spagna agli Europei

Il settimanale Chi riporta inoltre i rumors che circolano in Spagna riguardo i motivi della separazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una lite avvenuta durante la festa della vittoria della Spagna agli Europei. Dopo il bacio che Morata ha stampato sulle labbra della moglie, l'imprenditrice si sarebbe indispettita perché "avrebbe voluto festeggiare in forma privata" il traguardo raggiunto dai campioni europei, limitando la partecipazione in campo a soli amici e figli, escludendo, quindi, la famiglia del calciatore. Il clima, tra loro, non sarebbe sereno: gli avvocati starebbero lavorando per arrivare ad un accordo sul divorzio il prima possibile.