Alice Campello e Alvaro Morata paparazzati insieme a Madrid: "Tentativo di recuperare l'amore?" Alice Campello e Alvaro Morata non stanno più insieme. Di recente, però, sono stati visti insieme a Madrid per accompagnare a scuola i gemelli Alessandro e Leonardo. Nessuna effusione o gesto romantico, ma tra i due il clima sembra disteso.

A cura di Sara Leombruno

Alice Campello e Alvaro Morata sono stati paparazzati insieme a Madrid. La notizia della fine del loro matrimonio è arrivata qualche settimana fa come un fulmine a ciel sereno, visto che i due sono sempre apparsi molto innamorati e felici insieme ai loro quattro figli. Ma alcuni scatti, pubblicati in esclusiva dalla rivista spagnola "Diez Minutos", li ritraggono fianco a fianco in una delle vie cittadine della capitale. "Che si tratti di un ultimo tentativo di recuperare l'amore, prima di chiudere definitivamente?", scrive il settimanale.

Il calciatore e l’influencer si sono riuniti per accompagnare i gemelli Alessandro e Leonardo al loro primo giorno di scuola. Sono arrivati in auto, hanno salutato i bambini e sono rientrati nella villa in cui vivevano insieme fino a poco fa. Nessuna effusione o gesto romantico, ma il clima tra i due è sembrato disteso. I due – ormai ex – coniugi, almeno secondo le indiscrezioni, starebbero cercando di mantenere un rapporto sereno per il bene dei loro bambini. "Álvaro darà ad Alice ciò che le appartiene e ciò che vuole. I due avvocati lavorano insieme affinché tutto vada bene e ciò che Álvaro vuole è che non le manchi nulla", ha detto di recente la giornalista Alexia Rivas, molto vicina all'entourage del giocatore.

Il presunto motivo della rottura

Sul motivo della loro rottura aleggia ancora un alone di mistero. Un ulteriore dettaglio sulla loro separazione arriva sempre dalla giornalista Alexia Rivas. Stando a quanto dichiarato da lei durante la trasmissione Let's See Social Club, l'evento scatenante si sarebbe verificato dopo la vittoria della Spagna nella finale degli Europei. I due, infatti, avrebbero litigato pesantemente a bordo campo mentre erano tutti in campo ad esultare dopo il goal finale. Questo è quanto detto da Rivas:

Alla celebrazione dell'Euro Cup, Alice voleva solo che lei, i suoi figli e i suoi amici fossero in campo. Né i suoi genitori né la sua famiglia. Non si potrà tornare indietro. Gli avvocati stanno già lavorando sui documenti per il divorzio, che sarebbe di comune accordo.

Un ulteriore episodio che si sarebbe aggiunto a tante altre incomprensioni che, nel corso del tempo, avrebbero logorato il rapporto tra i due.

Nessun margine di avvicinamento

Nonostante la volontà di mantenere un buon rapporto per il bene dei figli, però, l'attaccante spagnolo non avrebbe intenzione di ritornare con la moglie. Almeno per il momento. Secondo Rivas, infatti, tra i due non ci sarebbero margini di riavvicinamento. “Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione”, ha fatto sapere la donna. Dichiarazioni che avallano le indiscrezioni relative al fatto che sia stato proprio il calciatore a volere la separazione. Ha rivelato, inoltre, che il calciatore sarebbe “triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d'accordo e niente di più”.