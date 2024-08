video suggerito

Giornalista vicina all’entourage di Alvaro Morata: “Non vuole tornare con Alice Campello, è arrabbiato” La giornalista Alexia Rivas, considerata molto vicina all’entourage di Alvaro Morata, rivela che l’attaccante spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di torneare con la moglie Alice Campello: “È triste, apatico e arrabbiato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

122 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornalista Alexia Rivas, considerata molto vicina all’entourage di Alvaro Morata, aggiunge nuovi dettagli relativi alla separazione tra l’attaccante spagnolo e Alice Campello. Secondo la professionista, tra i due non ci sarebbero margini di riavvicinamento. “Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione”, ha fatto sapere la donna. Dichiarazioni che avallano le indiscrezioni relative al fatto che sia stato proprio il calciatore a volere la separazione.

“Morata e Alice Campello vogliono mantenere il loro bel rapporto”

Rivas ha aggiunto che Morata e Campello “vanno molto d'accordo e non vogliono perdere questo bel rapporto”. Ha rivelato, inoltre, che il calciatore sarebbe “triste, apatico e arrabbiato, dice che vanno d'accordo e niente di più”. Ha inoltre “assolto” la coppia rispetto alla curiosità dei fan che si sono chiesti il motivo della separazione arrivata in un periodo in cui i due, a giudicare da quanto mostrato sui social, sembravano essere ancora affilatissimi. “È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto…”, ha aggiunto Rivas a tal proposito.

L’annuncio della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello

Sono stati Morata e Alice Campello ad annunciare, a sorpresa, la loro separazione. “Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade”, hanno scritto in una nota congiunta, “Una relazione meravigliosa e rispettosa nella quale ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento”.