Morata e Campello si lasciano un mese dopo i messaggi d’amore: le critiche sulle “famiglie del Mulino Bianco” Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati dopo 7 anni di matrimonio e quattro figli. Un mese prima, le foto romantiche in barca con la scritta “l’amore della mia vita”, poi la rottura. “Non esiste la famiglia del Mulino Bianco, ci raccontano solo falsità”, il trend era pronto per essere servito, a supporto di esempi come quelli dei Ferragnez e di Wanda Nara e Icardi. Ecco cosa è successo sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati dopo 7 anni di matrimonio e quattro figli: i gemelli Alessandro e Leo, Edoardo e Bella, l'ultima arrivata, nata nel 2023. Il 24 luglio, erano stati avvistati dal settimanale Chi durante una vacanza di famiglia in Sardegna. Negli stessi giorni di fine luglio, entrambi avevano condiviso sui social le foto di vacanze piene d'amore.

Le foto d'amore a un mese dalla rottura

"L'amore della mia vita", aveva scritto lei su Instagram, a corredo di un variegato carosello di immagini romantiche in barca. A distanza di due settimane, la notizia della separazione per "incomprensioni continue", con la specifica di nessun tradimento per i più malpensanti. Quasi trenta milioni di followers in due, l'effetto generato negli utenti è stato dapprima mosso dall'incredulità, poi dallo scetticismo sulla natura dei loro sentimenti. "Non esiste la famiglia del Mulino Bianco, ci raccontano solo falsità", il trend era pronto per essere servito con l'hashtag corrispondente alla casetta in campagna del noto brand di merendine.

Il rapporto con i Ferragnez: l'attacco alle "famiglie del Mulino Bianco"

Parimenti a quanto fatto da Fedez e Chiara Ferragni lo scorso febbraio, ovvero a distanza di un paio di mesi dalla pubblicazione della loro foto di nudo davanti lo specchio o alla pubblicazione delle foto di Natale e Capodanno nel loro attico di City Life, impossibilitati a raggiungere località di vacanza extra lusso a causa dei pessimi ricaschi reputazionali generati dal Pandoro gate, la famiglia Morata Campello è finita sotto la lente. Complici in barca, con gli amici, i figli e un contesto che tutt'altro lasciava pensare che una crisi che non avrebbe lasciato scampo al loro matrimonio, i coniugi si sono ritrovati a rendere conto di atmosfere scollate dai toni stringenti con i quali hanno reso ufficiale la loro separazione.

Proprio come i Ferragnez, con i quali avevano stretto rapporto in passato ed erano stati più volte immortalati a cena a Milano. Un'amicizia che oggi genera un link sulla modalità di gestione della loro comunicazione social rispetto a un privato che all'improvviso si è imposto all'attenzione in una chiave diametralmente opposta.

La parabola discendente dei matrimoni glam

La parabola discente dei matrimoni finiti ha coinvolto molti più personaggi famosi e tutti travolti dallo stesso spirito critico. Morata Campello, Wanda Nara e Mauro Icardi, Fedez e Chiara Ferragni, Francesco Totti e Ilary Blasi, sono solo alcuni dei volti scelti per collage di realtà che non hanno fatto il paio con il racconto sui loro profili. Ognuna, a suo tempo, si è trovata a dover rispondere di allontanamenti improvvisi e di rotture, separazioni e divorzi. A più tempi, con più riprese, ma sempre nel pulviscolo di una comunicazione che a volte non aveva dato alcuna avvisaglia. Da qui l'ironia su Netflix e Prime Video per la creazione di nuove serie come The Ferragnez, dal respiro internazionale. Stavolta, però, con un copione diverso e un lieto fine impossibile.