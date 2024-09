Rita dalla Chiesa: “Dai Ferragnez mi aspettavo più riflessione. Lei ha una storia, lui vai di qua e di là”

video suggerito

In onda su Pomeriggio 5 un servizio sui Ferragnez. In studio a commentare la situazione familiare della coppia c'è Rita dalla Chiesa: "Dopo la separazione da loro mi aspettavo maggiore riflessione". In questi giorni sui social sono rimbalzate le immagini delle vacanze dell'uno e dell'altra, Chiara Ferragni circondata dalla sua famiglia, Fedez diviso tra i suoi cari e le feste in Sardegna.

Rita Dalla Chiesa sui Ferragnez: "Chiara ha una storia seria, Fedez si sta buttando a destra e a sinistra"

"Quando le persone si separano, normalmente, stanno un bel pezzo a piangere, a riflettere. Devo dire la verità, non dico che mi aspettavo maggiore sofferenza, quella non si augura a nessuno, ma maggiore riflessione" commenta Rita dalla Chiesa. Nello studio di Pomeriggio 5 scorrono immagini di repertorio dei Ferragnez: "Mentre per Chiara sembra che la storia d'amore che sta venendo fuori sui giornali sia seria, Fedez invece si sta buttando a destra e a sinistra" aggiunge dalla Chiesa. Il riferimento è al rumors sul rapporto tra l'imprenditrice digitale e Silvio Campara e ai diversi flirt di Fedez, da Garance Authié a Luna Shirin Rasia.

Le frecciatina tra Chiara Ferragni e Fedez

Il 1 settembre di quest'anno Chiara Ferragni e Fedez avrebbero festeggiato sei anni di matrimonio. A ridosso dell'anniversario l'influencer ha pubblicato tra la sue storie Instagram una frase che, secondo alcuni utenti, sarebbe un chiaro riferimento al suo ex marito. "Tutto l'amore di cui ho bisogno oggi", scriveva proprio il giorno della ricorrrenza come didascalia ad una foto in cui abbracciava i figli Leone e Vittoria. Fedez, tempo prima, durante un after party in Sardegna aveva fatto ascoltare il brano Di Caprio. Una strofa di Niky Savage contiene l'espressione: "Panettone, ma non è Balocco". Il rapper si era poi scagliato contro il Corriere della Sera per aver riportato la notizia: "Peccato he non l'ho scritta io e nemmeno la canto io". In alcuni video circolati sui social, però, si vede chiaramente Fedez pronunciare la parola "Balocco".