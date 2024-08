video suggerito

Fedez e il flirt con Luna Shirin Rasia, ex di Michele Merlo: il padre Domenico Merlo reagisce al gossip Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, ha reagito bruscamente al gossip tra Fedez e Luna Shirin Rasia, l'ex fidanzata del figlio, che era con lui quando è morto: "Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza pal*e. Michele di questo individuo non ha mai condiviso nulla".

Fedez e il flirt con Luna Shirin Rasia sono il gossip più ripreso del settimanale Chi di questa settimana, soprattutto perché la ragazza è famosa per essere stata l’ultima fidanzata di Michele Merlo. Il cantante è morto nell’estate del 2021 ed era a casa di Luna quando si è sentito male, spingendo proprio lei a chiamare i soccorsi. Per questo motivo, vederla in tenere effusioni in barca con Fedez non è passato sottotraccia.

Luna Shirin Rasia era con Michele Merlo quando morì

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo" scrisse Luna Shirin Rasia quando Michele Merlo morì, "Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri”.

Il gossip tra Fedez e Luna Shirin Rasia

"Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni", ha scritto il settimanale Chi, "Luna, una ragazza bolognese, di mamma venezuelana, ha studiato Economia, poi, dopo la morte del fidanzato, ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia". I due si sarebbero conosciuti in un locale, poi pochi giorni fa "Fedez ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve", conclude Chi, pubblicando anche le foto che li ritraggono in barca a Porto Cervo.

Il padre di Michele Merlo: "Nessun accostamento con Fedez"

Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, ha tuonato su Facebook: "Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un Artista, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza pal*e. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon Gossip ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi".