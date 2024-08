video suggerito

Fedez in vacanza con i figli, l'abbraccio con Leone e Vittoria: "È bello essere felici" Fedez condivide le foto delle vacanze estive con i figli Leone e Vittoria, insieme a lui al mare. Il modo dello scatto si rifà a una frase pronunciata dalla secondogenita a proposito del rapporto con il fratello: "Non è bello stare arrabbiati perché è bello stare felici".

A cura di Stefania Rocco

Fedez parte per le ultime settimane di vacanze estive insieme ai figli Leone e Vittoria. Il rapper ha vissuto un’estate all’insegna del divertimento, della musica e di una serie di flirt vissuti con altrettante bellissime donne. Con la ex moglie Chiara Ferragni si sono divisi il tempo dei loro bambini, tenendoli per il più lungo tempo possibile in maniera che i piccoli potessero trascorrere in equilibrio le prime vacanze estive dal momento in cui i loro genitori si sono separati.

Fedez prende in prestito la saggezza di Vittoria

Dopo avere pubblicato una serie di teneri scatti realizzati insieme ai bambini, Fedez ha preso in presto la “saggezza” della piccola Vittoria dalla quale ha tratto il mood da abbinare alla carrellata di scatti. “Quanto vuoi bene al tuo fratellone?”, le aveva chiesto poco prima il padre. Una domanda alla quale la piccola ha risposto così: “Tantissimo. Perché non è bello stare arrabbiati, è bello stare felici”. C’è chi ritiene di avere intravisto nelle parole scelte da Fedez un messaggio indirizzato alla ex moglie Chiara che avrebbe ormai voltato pagina grazie alla relazione – al momento non ancora confermata dai diretti interessati – con l’imprenditore Silvio Campara.

L’estate di Fedez

A tenere banco nell’estate di Fedez sono stati la musica e l’amore. Diversi i party organizzati dal rapper in compagnia dei colleghi insieme ai quali è tornato a collaborare dal momento in cui si è separato da Ferragni. Sul fronte sentimentale, ha fatto più volte la sua comparsa in Italia Garance Authiè, la modella francese che Federico ha frequentato. Ma il legame tra i due, se davvero esiste, non è esclusivo. Lo dimostrano le foto scattate a più riprese a Fedez in compagnia di donne diverse da Garance. Chiara, invece, ha preferito mantenere un basso profilo ma la relazione con Campara, a detta di chi conosce entrambi, sarebbe importante al punto d avere spinto l’imprenditore ad allontanarsi dalla ex compagna e madre dei suoi figli, Giulia Luchi.

