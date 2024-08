Fedez multato in Sardegna, il video sui social: “Piccolo ricordo di questa vacanza. Sono indignato” Fedez ha commentato ironicamente la multa ricevuta in vacanza. Il rapper si trova in Sardegna insieme alla sua famiglia e alla sua assistente personale Eleonora Sesana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Multa da 60 euro per Fedez per aver parcheggiato il quad cabinato sul marciapiede. Il rapper, in vacanza in Sardegna con la famiglia, ha raccontato la vicenda tramite le sue storie Instagram. "Piccolo ricordo di questa vacanza: multa del ferrarino", così Fedez sui social.

Fedez dopo la multa in Sardegna: "Sono indignato"

In due video condivisi sulle sue storie, Fedez racconta quanto accaduto in vacanza in Sardegna con i suoi genitori e la sua assistente personale Eleonora Sesana. Il rapper mostra la notifica dal comune di Arzachena per aver parcheggiato sul marciapiede un quadriciclo a motore preso a noleggio. "Piccolo ricordo di questa vacanza: multa del Ferrarino – dice Fedez – Posso indignarmi? Questo parcheggio è perfetto". Si sente poi la voce della madre Tatiana, che chiarisce: "È il parcheggio del papà". Nel video successivo appare Fedez alla guida del quad, ancora una volta interviene sua madre che gli chiede a gran voce di rallentare. A corredo delle immagini, si legge il messaggio ironico del rapper: "Che bello viaggiare con la propria madre a bordo che si fida ciecamente della tua guida".

L'estate di Fedez

Un'estate all'insegna della famiglia e del divertimento. Fedez ha trascorso così le sue vacanze, insieme ai suoi genitori Tatiana e Franco e ai suoi figli Leone e Vittoria. Prima che i bambini tornassero da Chiara Ferragni, il rapper aveva pubblicato su Instagram una serie di scatti insieme a loro. C'è chi in una frase pronunciata da Vittoria e ripresa da Fedez ha letto un messaggio rivolto alla sua ex moglie. Il riferimento è ad un video apparso sul suo profilo in cui si sente il rapper chiedere a sua figlia: "Quanto bene vuoi al tuo fratellone?" Una domanda a cui Vittoria ha risposto così: "Tantissimo. Perché non è bello stare arrabbiati, è bello stare felici".