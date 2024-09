video suggerito

Prima puntata di Pomeriggio5, Myrta Merlino replica a Fedez: "Nei tempi d'oro cavalcavi i media con tua moglie" Dopo l'attacco sferrato da Fedez durante la pausa estiva di Pomeriggio5, Myrta Merlino approfitta del ritorno in onda per rispondere al rapper: "Dice cose brutte su di noi ma i tempi d'oro lui e la moglie cavalcavano i media".

A cura di Stefania Rocco

Durante la pausa estiva di Pomeriggio5, Fedez aveva lanciato un duro attacco alla trasmissione condotta da Myrta Merlino, attacco cui la giornalista ha deciso di replicare immediatamente dopo la ripresa del programma. È accaduto oggi, durante la prima puntata della nuova stagione del contenitore pomeridiano di Canale5. Merlino, infastidita da quanto dichiarato da Fedez a proposito del programma che conduce dallo scorso anno dopo un’intera era targata Barbara d’Urso, ha approfittato della ripresa della diretta per replicare al rapper e tornare a invitarlo in studio.

La risposta di Myrta Merlino a Fedez nella prima puntata della nuova edizione di pomeriggio5

“Vorrei fare una precisazione”, ha chiesto la parola Merlino approfittando uno dei talk allestiti in stuidio per la prima puntata, “so che Fedez sta dicendo cose brutte cose su di noi. La mia squadra è sacra. Qui proviamo a raccontare notizie senza sconti. Siamo qui per dare notizie. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d'oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”. Per il momento, l’artista non ha accettato l’invito della giornalista ma nel corso degli ultimi mesi si è più volte fermato a parlare in strada con uno egli invitati del programma, rifiutandosi di rispondere solo a domande eccessivamente scomode a proposito della sua vita privata e del matrimonio finito con Chiara Ferragni.

L’estate di Fedez senza Chiara Ferragni

La prima estate di Fedez da single senza la ex moglie Chiara Ferragni non ha deluso le aspettative di chi si augurava di vedere il rapper trascorrere un’estate all’insegna del divertimento più sfrenati, splendide donne comprese. Più sotto tono Chiara Ferragni che ha preferito non esibire eccessivamente quanto sta accadendo nella sua vita, in particolare gli sconvolgimenti che hanno modificato definitivamente il suo privato. Non una parola, ad esempio, a proposito della presunta relazione in corso con l’imprenditore Silvio Campara con il quale da qualche mese starebbe facendo coppia fissa.