Fedez e la dolce dedica all’assistente Eleonora Sesana: “Se siamo insieme, tutto pesa la metà”

"Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni", queste le parole di Fedez su Instagram, a corredo della foto di un abbraccio con l'assistente Eleonora Sesana. Ormai indivisibili da mesi, ovunque vadano innescano mille domande sulla natura del loro rapporto, che, va detto, mai è apparso ambiguo in pubblico.

A cura di Redazione Spettacolo

"Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni", queste le parole di Fedez su Instagram, a corredo della foto di un abbraccio con l'assistente Eleonora Sesana. Ormai indivisibili da mesi, ovunque vadano innescano mille domande sulla natura del loro rapporto, che, va detto, mai è apparso ambiguo in pubblico. Tante le paparazzate ma sempre nei limiti di contesti molto lavorativi o comunque amicali.

Fedez su IG: "Se siamo insieme, tutto pesa la metà"

Eppure il nome di Eleonora Sesana ha continuato a rimbalzare sui social come ipotetico motivo della rottura con Chiara Ferragni o relazione nata in corsa dopo la separazione dei Ferragnez.

"Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni", dicevamo nell'attacco del pezzo, poi il rapper prosegue: "Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme tutto pesa la metà. Oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda, insieme. Ti voglio un mondo di bene", conclude.

Fedez ed Eleonora Sesana: il gossip dopo la separazione da Chiara Ferragni

A descrivere l'ambiguità di questo rapporto fu il settimanale Gente, che ricostruì il periodo di poco antecedente l'annuncio della rottura definitiva con Chiara Ferragni: "Qualche settimana fa, quando la separazione non era ancora ufficiale lui era volato a Miami in sua compagnia (di Eleonora Sesana, ndr) […] Che i due, nonostante le smentite, abbiano davvero una storia? Certamente, ad ascoltare gli osservatori, la complicità tra Federico ed Eleonora è alle stelle: i due spesso si punzecchiano in modo divertente e affettuoso, si fanno battute, si mandano simpaticamente a quel paese, in una dinamica che ricorda più quella di due innamorati agli inizi di una storia piuttosto che di due persone che lavorano insieme da anni…". Come precisato dal noto settimanale, i due hanno sempre smentito e preso le distanze da questo chiacchiericcio gossipparo, continuando a mostrarsi con candore e a difendere il loro rapporto di lavoro, in primis.