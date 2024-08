video suggerito

Fedez e Giulia Ottorini insieme, prove e indizi: il cane Silvio e gli avvistamenti in Sardegna Nuovi indizi sulla presunta relazione tra il rapper e la tiktoker: lei pubblica uno scatto insieme a Silvio, il golden retriever di lui, mentre fioccano storie Instagram dove sono insieme nei locali notturni della Costa Smeralda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siamo a un passo dal "non si nascondono più". Parliamo di Fedez e Giulia Ottorini su cui da mesi si parla con indiscrezioni e avvistamenti. Dopo il nuovo ricovero in pronto soccorso, Fedez adesso appare più che in ripresa come dimostrano le ultime storie Instagram pubblicate. Il rapper è nella sua super villa in Costa Smeralda e ha anche passato la serata al Billionaire di Flavio Briatore. In entrambi i casi, ci sono stati gli avvistamenti insieme a Giulia Ottorini. Nella giornata di ieri, proprio la giovanissima creator ha pubblicato una storia in compagnia di Silvio, il simpatico golden retriever di Fedez.

Gli indizi e le prove

Nella giornata di ieri sono arrivati indizi e prove che sembrerebbero schiaccianti. A fornirle, non solo la stessa Giulia Ottorini che ha mostrato la presenza di Silvio nel suo scatto più un'altra foto, riportata anche da Very Inutil People, nella quale si vede lei prendere il sole in quella che sembrerebbe proprio la stessa villa di Fedez. Un altro indizio che aiuta il mondo del gossip arriva dalla serata che Fedez ha trascorso ieri, domenica 4 agosto, al Billionaire di Porto Cervo. L'ha postata Alessandro Rosica e si vede il rapper in compagnia di Giulia Ottorini mentre fanno serata insieme.

Il primo viaggio al Coachella, la smentita di lei

La prima volta che si è parlato di questa relazione tra Giulia Ottorini e Fedez risale ad aprile 2024, quando i due sono stati visti insieme al Coachella Festival. Whoopsee.it li aveva avvistati mentre, in compagnia di altri amici, mentre uscivano da un centro commerciale, sorridendo e scherzando tra loro.

Fedez, dopo la pubblicazione della foto, preferì non commentare, ma la creator proprio su TikTok ci scherzò sopra: "Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico". Proprio in quel caso, però, Giulia Ottorini smentì tutto: "Non ho una relazione segreta con nessuno di famoso".