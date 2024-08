video suggerito

"Una gara a chi nasconde meglio la mer*a", le parole di Fedez che sanno di attacco a Ferragni L'artista pubblica nelle se storie un messaggio senza espliciti destinatari, che lascia spazio a interpretazioni e che potrebbe essere letto anche come una frecciata all'ex moglie in relazione alle recenti indiscrezioni di gossip.

A cura di Andrea Parrella

"È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita". Sono le parole pubblicate da Fedez su Instagram che, lette in controluce, assumono un'infinita varietà di sfumature interpretative. Su tutte, quella legata a un possibile messaggio che il rapper indirizzerebbe, con queste parole, alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, negli ultimi giorni al centro del gossip per il presunto flirt con l'imprenditore Silvio Campara.

Le parole di Fedez rivolte all'ex moglie?

Concedendosi il lusso di una licenza interpretativa, in sostanza con questa frase Fedez starebbe sottolineando la differenza di approccio dei due ex a questo primo periodo da separati dopo una punga relazione matrimoniale, da cui sono nati due figli. Da un lato l'ex moglie, con i possibili risvolti sulla sua vita privata che continuano ad arrivare tramite spifferi, soffi di chiacchiericcio e indiscrezioni. Dall'altra parte invece Fedez, che negli ultimi mesi ha deciso di intraprendere una linea ben diversa, in cui non fa mistero delle persone a lui vicine, i possibili flirt e le simpatie con varie persone. Farlo "in salotto", appunto, come sembrerebbe verosimile poter interpretare tramite le sue parole. Difficile capire se quella dell'artista sia una semplice – e amara considerazione generale – o una frase riferita proprio all'ex moglie.

Il flirt tra Ferragni e Campara

È arrivato il settimanale Chi a rompere gli indugi sul nuovo presunto flirt di Chiara Ferragni immortalandola in compagnia di Silvio Campara, la sua nuova love story, sotto il sole di Forte dei Marmi. Secondo quanto rivelato dal servizio, firmato da Valerio Palmieri, tutto è cominciato proprio dalle foto pubblicate e disponibili in edicola questa settimana. Il primo incontro ai primi di giugno e poi, pochi giorni dopo, il manager finisce in crisi con la moglie. Allo stesso tempo, Chiara Ferragni si confessa con gli amici più intimi a Mykonos. Sarebbe questo il via, lo start, la partenza di una storia che entrambi sperano lunga.