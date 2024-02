Chiara Ferragni su Instagram: “L’importante è non mollare”, le frasi nelle stories e la reazione dopo lo scoop Solo qualche ora prima della notizia della presunta rottura tra lei e Fedez, Chiara Ferragni pubblicava su Instagram alcune storie con frasi motivazionali. Dopo lo scoop, una story in cui fa pilates. Ecco cosa ha condiviso con i suoi followers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Solo qualche ora prima della notizia della presunta rottura tra lei e Fedez, Chiara Ferragni pubblicava su Instagram alcune storie con frasi motivazionali. Prima una dedica sul libro Everything Is Figureoutable (A tutto c'è una soluzione) con una frase di Magic Johnson che recitava: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare. Ti voglio bene". Poi, una massima: "Il potere non è fuori ma è dentro di te". Parole che lasciavano intuire come le ultime ore per l'imprenditrice digitale fossero particolarmente difficili. Tra le storie è comparsa anche una foto di suo figlio Leone nel lettone di mamma e papà. Subito dopo che lo scoop sulla presunta fine della sua storia d'amore, Chiara Ferragni non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, disertando le sfilate della settimana della moda a Milano e preferendo fare pilates.

Chiara Ferragni e la reazione allo scoop sulla rottura

Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato storie in cui era facile intuire come ci fosse aria di cambiamento nella sua vita. Ieri su TikTok aveva condiviso un video con Leone, con la descrizione: "Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe in questo periodo". Poi su Instagram, prima con la dedica sul libro che stava leggendo Everything Is Figureoutable, che tradotto significa "A tutto c'è una soluzione". Volume che punta ad aiutare chiunque stia attraversando un momento difficile e infatti nella descrizione c'è scritto: "Che stiate cercando di uscire da una relazione tossica, di aggiustare una lavatrice o di avviare l'attività dei vostri sogni, l'importante è non lasciarsi bloccare della paura di non farcela o dalla ricerca della perfezione (…) A tutto c'è una soluzione dispensa spunti e consigli pratici per affrontare le difficoltà in maniera positiva".

La foto di Leone nel suo letto

Subito dopo l'influencer ha condiviso una frase motivazionale di Magic Johnson e uno scatto in cui Leone si trovava solo nel lettone di mamma e papà. Quando la notizia è diventata di dominio pubblico ed è finita su tutti i quotidiani, l'influencer ha preferito non commentare e mostrarsi in un video in cui era intenta a fare pilates con il reformer.

Gli indizi sulla rottura tra i Ferragnez

Prima di oggi, da altri piccoli indizi avevano fatto intuire che tra i Ferragnez ci fosse aria di crisi: assenze a compleanni importanti, il cambio della foto profilo di Chiara Ferragni senza Fedez (dall'immagine con il marito e i figli a quella in cui comparivano solo i figli Leone e Vittoria), vacanze separate (Fedez vola a Miami con l'assistente personale Eleonora Sesana , lei sulla neve con mamma e sorelle) e poi uno scatto in cui la sua mano sinistra appariva senza la fede.