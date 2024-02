Chiara Ferragni senza Fedez anche nell’immagine profilo Instagram: cosa succede ai Ferragnez Nell’ultimo periodo i Ferragnez stanno mostrando sui social un continuo cambio di direzione in fatto di narrazione: meno apparizioni di coppia (quasi nessuna) a favore di un racconto più centrato sui figli Leone e Vittoria. Avanza l’ipotesi di una profonda crisi di coppia in un momento già abbastanza burrascoso dopo lo scandalo dei panettoni Balocco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assenze a compleanni importanti e weekend separati, poi un romantico San Valentino insieme. Domenica in famiglia e, poco dopo, un cambio improvviso di immagine del profilo su Instagram. Nell'ultimo periodo, i Ferragnez stanno mostrando ai loro milioni di follower un continuo cambio di direzione in fatto di narrazione sui social: meno apparizioni di coppia (quasi nessuna) a favore di un racconto che lascia più spazio ai figli Leone e Vittoria.

Che Chiara Ferragni e Fedez non siano più la coppia inseparabile di un tempo, quella che raccontava su Instagram ogni sfumatura della propria quotidianità, appare ormai lampante, anche se resta da capire cosa stia realmente accadendo tra loro. Avanza l'ipotesi di una profonda crisi di coppia in un momento già abbastanza burrascoso dopo lo scandalo dei panettoni Balocco.

Chiara Ferragni e la profilo su Instagram senza Fedez

Uno degli ultimi tasselli della vicenda riguarda Chiara Ferragni e il cambio di immagine del profilo su Instagram. Dopo anni in cui il ‘biglietto da visita' dell'imprenditrice digitale, con cui si mostrava ai suoi quasi 30 milioni di follower, è stato uno scatto di famiglia con il marito e i figli, ora qualcosa è cambiato. Cercandola infatti sui social, accanto al nome, compare una foto che la ritrae solo con i figli Leone e Vittoria. Non c'è più nessuna traccia di Fedez, così come nei post pubblicati: prima di trovarne uno insieme al rapper, sposato nel 2018, bisogna scorrere fino allo scorso dicembre, nel bel mezzo del ‘Pandoro gate'.

Le foto della mano sinistra senza fede

A questo si aggiunge un recente scatto di Ferragni che, tra le sue storie Instagram, ha mostrato la mano sinistra spoglia: nessun anello e, soprattutto, fede nuziale sparita. Un'immagine che non è passata inosservata sui social e che continua ad alimentare teorie sui Ferragnez e su quanto sta accadendo tra loro. Anche se l'assenza di anelli alla mano potrebbe essere frutto di una scelta non necessariamente legata alla volontà di trasferire un'idea di separazione.

La domenica in famiglia e il San Valentino insieme

Tutto questo appare però in controtendenza rispetto a quanto mostrato proprio negli scorsi giorni, a cominciare dal weekend appena concluso. Lo scorso sabato, infatti, i Ferragnez avevano passato un pomeriggio in famiglia tutti e quattro insieme, a cui hanno partecipato anche le sorelle e la mamma di lei. Un'immagine insolita se paragonata alla narrazione degli ultimi tempi, incentrata principalmente sui piccoli Leone e Vittoria.

Si aggiunge un romantico San Valentino di coppia, proprio come è sempre stato negli ultimi anni: cena in un noto ristorante di Milano in Galleria Vittorio Emanuele, petali di rose rosse e candele per creare l'atmosfera. In più, Ferragni era ricomparsa nelle storie Instagram del marito insieme ai figli.

Fedez festeggia il compleanno del padre senza Chiara Ferragni

Il primo tassello di questo 2024, dopo un 2023 già piuttosto turbolento, risale al primo weekend di febbraio: mentre Chiara Ferragni si trovava a Portofino, Fedez festeggiava il compleanno del padre Franco Lucia, che il 4 febbraio ha spento 64 candeline. Il rapper ha partecipato a una piccola festa in famiglia, con entrambi i genitori e i parenti da parte della mamma e del papà, tra cui i nipotini. Nessuna traccia della moglie e nemmeno di Leone e Vittoria, che invece in passato sono sempre stati presenti. Intanto Fedez ha continuato a difendere Chiara Ferragni durante il suo podcast Muschio Selvaggio, mentre la nota influencer sembra essersi trincerata in un insolito silenzio su tutta la questione Ferragnez, preferendo ricostruire pian piano la credibilità del suo brand e della sua immagine di imprenditrice.