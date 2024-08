video suggerito

Fedez e Luna Shirin Rasia, la nuova fiamma del rapper è l’ultima fidanzata di Michele Merlo La calda estate di Fedez continua. Il rapper è stato beccato intento ad amoreggiare con la modella italo-venezuelana Luna Shirin Rasia, con la quale sembra essere scoppiata la passione nel giro di pochi giorni. La 23enne arriva dopo il flirt con Garance Authié, si porta alle spalle la storia con Michele Merlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

265 CONDIVISIONI condividi chiudi

È estate anche per Fedez, anzi, soprattutto per Fedez che dopo la chiusura del suo matrimonio con Chiara Ferragni –beccata con la nuova fiamma, il manager Silvio Campara-, non ha esitato un attimo a buttarsi a capofitto in un turbine di nuove emozioni, tra serate, vita smeralda e tanti flirt. Eccolo, infatti, sulle prime pagine del settimanale Chi, mentre viene travolto dalla passione con la modella Luna Shirin Rasia, 23enne italo-venezuelana, con la quale il rapper sembra aver trovato un certo feeling e, anzi, dalle foto pubblicate in copertina, sembra proprio che non abbia la minima intenzione di lasciarsela scappare.

Scoppia la passione tra Fedez e Luna Shirin Rasia

La 23enne è entrata, in sordina, nel gruppo di amici di Fedez e si è ritrovata, senza nemmeno sapere come, a trascorrere una giornata in barca con loro. Stando a quanto riporta il settimanale, sembrerebbe che lui abbia iniziato a seguirla sui social nei giorni scorsi, poi si sono beccati in Sardegna e da quel momento non c'è stato un momento in cui il rapper non abbia trovato il modo si starle accanto, tra giochi, baci, abbracci, in un continuo stuzzicarsi a vicenda. La modella italo-venezuelana, in realtà, porta con sé un trascorso per niente facile. È stata l'ultima fidanzata di Michele Merlo, cantante ed ex talento di Amici, scomparso prematuramente, nel 2021. Un dolore enorme, dopo il quale l'allora 20enne Luna, ha deciso di trascorrere qualche tempo a Fuerteventura. Eccola, quindi, che ricambia le attenzioni di Fedez, con il quale non mancano momenti di tenerezza, anche di gioco che coinvolgono anche gli altri presenti sulla barca che ha accompagnato il cantante in queste vacanze.

I flirt dell'estate di Fedez

Qualche settimana fa, il rapper era stato avvistato con Sveva Magatti in una masseria in Puglia e prima ancora la sua fiamma si era attestata come Garance Authié, con la quale, a onor del vero, è stato fotografato per diverse settimane di fila. Di recente, poi, è spuntata anche Giulia Ottorini, la star di OnlyFans che, però, è solamente un'amica del rapper. Ma dopo un matrimonio importante, è logico che il 34enne, possa non essere predisposto a non gettare le basi per qualcosa di serio, di impegnativo, ma voglia godersi la vita per quello che può dargli, che siano serate a fare baldoria, viaggi in giro per le località più cool del momento e ovviamente anche la possibilità di ritagliarsi dei momenti che possano appagare la sua sete di complicità, di condivisione.