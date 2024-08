video suggerito

Fedez in vacanza con Giulia Ottorini nella sua villa, il video insieme sui social dopo i gossip Fedez e Giulia Ottorini, creator di OnlyFans, insieme sui social. Dopo i numerosi gossip sul loro conto, i due sono apparsi uno accanto all’altra in un video TikTok girato nella villa a Porto Cervo del rapper. Non è la prima volta che si vocifera un presunto flirt: alcuni mesi fa erano stati visti al Coachella Festival insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez e Giulia Ottorini insieme sui social. Se prima si trattava solamente di indizi, come alcuni scatti pubblicati dalla creator di OnlyFans, ora i due si mostrano insieme nello stesso video, girato nella villa a Porto Cervo del rapper. Non è la prima volta che si vocifera un presunto flirt tra loro: alcuni mesi fa erano stati visti al Coachella Festival camminare uno al fianco dell'altra. Che sia l'inizio di qualcosa?

Il video di Fedez e Giulia Ottorini insieme

Sul suo profilo Tiktok, la 22enne ha pubblicato un video mentre canta alcuni versi di Rosalia, il nuovo brano di Fedez e TaxiB. Proprio mentre sta iniziando a ballare, all'improvviso appare Fedez con in braccio il cane Silvio, come a voler ‘coprire' la ragazza. Sguardo serio e fisso per il rapper durante tutta la durata della clip, che ha come sfondo la villa in Sardegna nel quale sta trascorrendo le vacanze. Giulia Ottorini ricompare poco dopo, come a chiedersi cosa stia facendo lui.

Gli indizi social: la foto con il cane Silvio e la serata in discoteca

Qualche giorno prima del video, Giulia Ottorini aveva pubblicato sui social alcuni scatti che la mostravano sdraiata su un lettino insieme a un cane. Il cane in questione era proprio Silvio, golden retriver che Fedez ha adottato dopo la rottura dalla moglie Chiara Ferragni e che ha portato con sé in vacanza. A confermare questa ipotesi anche altre foto della 22enne, nelle quali prendeva il sole in una piscina che sembrava proprio quella della villa del rapper. A togliere ogni dubbio, poi, un video pubblicato sui social da Alessandro Rosica, dove si vedono i due trascorrere una serata insieme al Billionaire di Porto Cervo, noto locale della zona di proprietà di Flavio Briatore. Insomma, diversi indizi che hanno portato ora a una conferma da parte dei diretti interessati con un video su TikTok: stanno trascorrendo le vacanze insieme. Non è però confermato che tra i due ci sia un flirt in corso.