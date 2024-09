video suggerito

Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Fedez, la frase nel giorno del loro anniversario di nozze Il 1 settembre 2024 , Chiara Ferragni e Fedez avrebbero festeggiato 6 anni di matrimonio. Tra le sue storie Instagram, l’influencer ha pubblicato una foto dei figli Leone e Vittoria con una frase che, agli occhi di molti utenti, è apparsa come una frecciatina all’ex marito. Casualità o provocazione? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati il 1 settembre 2018 in Sicilia. Il loro matrimonio è arrivato al capolinea ormai diversi mesi fa, ma l'imprenditrice digitale continuerebbe a mandare al rapper alcune frecciatine. Il 1 settembre di quest'anno avrebbero festeggiato sei anni di matrimonio e l'influencer, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato una foto con una frase che, secondo alcuni utenti, è un chiaro riferimento all'ex marito. Il diretto interessato nel frattempo, dopo una estate in Costa Smeralda, si trova a Venezia per partecipare a un evento organizzato da un'associazione benefica.

La presunta frecciatina di Chiara Ferragni a Fedez

Tra le sue storie Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con i figli Leone e Vittoria, con cui ha trascorso una giornata sul Lago di Como. Da quando i genitori non sono più una coppia, i piccoli trascorrono alcuni fine settimana con la mamma e altri con il papà, così come hanno fatto durante il periodo delle vacanze estive. "Tutto l'amore di cui ho bisogno oggi", è stata la didascalia scelta dall'influencer nel condividere lo scatto. Secondo alcuni utenti si tratterebbe di una frecciatina rivolta all'ex marito vista anche la data scelta. Il 1 settembre 204, infatti, i Ferragnez avrebbero festeggiato il loro sesto anniversario di matrimonio. Casualità o provocazione al rapper?

Fedez nel frattempo al Festival del Cinema di Venezia

Se Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana con i figli, Fedez è partito per Venezia dove è in corso la 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il rapper ha partecipato a un evento dell'organizzazione no profito AmFar, che si occupa di supporto e ricerca sull'AIDS. Sui suoi social non sembra esserci alcun riferimento alla ex moglie e all'anniversario di matrimonio. Per il cantante sarebbe un capitolo ormai chiuso, anche a livello di frecciatine a distanza. Fedez ha trascorso l'estate in una villa a Porto Cervo con il cane Silvio e alcuni amici, tra cui diverse ragazze. Tra queste la tiktoker Giulia Ottorini e l'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, con cui era stato paparazzato dal settimanale Chi durante una gita in barca.