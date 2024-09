Chiara Ferragni ricorda Fedez e il Pandoro Gate al matrimonio di Veronica Ferraro: “Eri con me nel momento peggiore” Veronica Ferraro si è sposata con Davide Simonetta. Dopo la cerimonia, Chiara Ferragni ha rivolto un discorso alla storica amica, in cui ha fatto riferimento al suo periodo no dopo il Pandoro Gate e la separazione da Fedez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro sono legate da un'amicizia che va avanti da 17 anni. Al matrimonio tra l'imprenditrice e Fedez, Ferraro era presente in veste di damigella d'onore. Un ruolo ricambiato ora come testimone da Ferragni, che alla fine della cerimonia ha tenuto un discorso per ringraziarla di esserci sempre stata per lei, nei momenti belli e in quelli brutti. Prima il Pandoro Gate, poi la separazione dal marito: non è un mistero che Chiara stia uscendo da un periodo non del tutto roseo. "In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te a Rapallo – ha detto Chiara – mi hai fatta sentire al sicuro".

Il discorso di Chiara Ferragni per Veronica Ferraro

Alla fine del rito civile tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta, sono cominciati i festeggiamenti. E dopo un ballo lento tra i due neo sposini sulle note de La prima cosa bella, cantata da Annalisa (che in passato è stata legata sentimentalmente a Davide Simonetta), Ferragni ha voluto dedicare un discorso alla migliore amica, durante il quale ha fatto riferimento al suo momento no: "Eravamo a Rapallo, la notte prima aveva piovuto e sopra di noi c'erano solo nuvole grigie. Tranne un raggio di luce che magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata durante tutto quel periodo brutto", ha detto Ferragni in lacrime.

Col tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi diciassette anni tu, più di tutto, mi hai fatto sentire al sicuro. Mi hai fatto sentire a casa, sei la mia migliore amica ma anche la compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi caz*ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia.

Chiara Ferragni sogna ancora l'amore dopo Fedez

Nonostante abbia detto che il suo cuore avrebbe "finalmente ritrovato i battiti giusti", Chiara continua a sognare l'amore. Di recente, sono circolate alcune voci sulla sua presunta storia con l'imprenditore Silvio Campara, ma l'imprenditrice digitale non ha confermato nulla. Al momento, ciò che è certo è che ha voglia di tornare ad amare. Come ha scritto in una delle stories pubblicate durante i festeggiamenti dell'amica: "Posso avere un amore così?".

La story postata su Instagram da Chiara Ferragni

Dopo essere stati avvistati insieme a Forte dei Marmi lo scorso giugno, Campara e Ferragni avrebbero organizzato un viaggio in Perù lontano dai paparazzi, senza pubblicare nemmeno uno scatto sui social dei giorni passati insieme. "Chiara sembra rinata: sprizza energia e positività da tutti i pori", aveva fatto sapere di recente il settimanale Oggi, citando una fonte molto vicina all'imprenditrice.