Le nozze tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta, Annalisa canta al matrimonio del suo ex fidanzato Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono marito e moglie. Durante la cerimonia, Annalisa, ex fidanzata dello sposo, si è esibita con il brano 'La prima cosa bella'.

Fiori d'arancio per Veronica Ferraro e Davide Simonetta, la coppia si è unita in matrimonio giovedì 12 settembre. Alla cerimonia ha preso parte Chiara Ferragni, migliore amica della sposa, in qualità di testimone. I neo sposini hanno ballato un lento sulle note de La prima cosa bella, brano cantato da Annalisa (che in passato è stata legata sentimentalmente a Davide Simonetta) mentre il marito della cantante suonava il pianoforte. Presente alla cerimonia anche Tananai, che si è esibito in una versione acustica del suo brano Tango.

Il matrimonio tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta: le foto degli sposi

Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono ufficialmente marito e moglie. Nel corso della cerimonia la sposa ha dedicato un dolce messaggio alla sua metà: "Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro, riso così tanto, non mi sono mai sentita amata così". L'influencer ha fatto riferimento al desiderio di avere un bambino: "Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto".

Chiara Ferragni, grande amica di Ferraro, ha fatto da testimone alla sposa. In un video condiviso da Francesca Ferragni, sorella dell'imprenditrice digitale, si sentono le parole di Chiara per Veronica:

Tendiamo a dimenticarci cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi caz*ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia.

Annalisa e Tananai cantano al matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Annalisa è stata legata sentimentalmente a Davide Simonetta per due anni, fino al 2017. I due sono rimasti in rapporti tali da portare la cantante ad omaggiare il suo ex con un'esibizione per il suo matrimonio. Annalisa ha deliziato gli invitati e i neo sposi con una performance musicale, cantando il brano La prima cosa bella mentre il suo attuale marito suonava il pianoforte.

Anche Tananai ha dedicato una canzone agli sposi, facendo ballare Veronica e Davide e tutti i presenti alle nozze con il suo Tango in versione acustica.