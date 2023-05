Chi è Francesco Muglia, il manager 43enne futuro marito di Annalisa Si chiama Francesco Muglia il manager che sposerà Annalisa Scarrone probabilmente nel corso dei prossimi tre mesi. Classe 1980, è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Il primo incontro risalirebbe al 2020.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Francesco Muglia il manager 43enne che diventerà il marito di Annalisa Scarrone. Le pubblicazioni di matrimonio affisse nell’albo pretorio del comune di Savona hanno dissipato ogni dubbio: la storia d’amore tra la cantante e il manager culminerà a breve nelle nozze, probabilmente nel corso dei prossimi 3 mesi.

La carriera di Francesco Muglia, fidanzato di Annalisa

Ma chi è Francesco Muglia, l’uomo che in gran segreto ha fatto breccia nel cuore di una tra le cantanti più interessanti del panorama musicale italiano? Classe 1980, Muglia è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Originario d Padova ma residente a Genova, Francesco si è laureato in Lettere all’università di Padova. Ha proseguito specila sua formazione all’università di Stoccolma, per poi completare un master in Marketing e Comunicazione Publitalia ’80 nel 2008. Dopo avere lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing Manager, nel 2016 Miglia è approdato a Costa Crociere dove, nell’arco di appena 3 anni, è riuscito a ritagliarsi il ruolo di vice presidente del settore marketing. Riservatissimo quanto a vita privata, ha condiviso su Instagram decine di foto dei suoi viaggi. Profondamente legato alla sua famiglia d'origine, è solito posare sui social insieme alla sorella e al fratello. L'ultimo scatto pubblicato, però, risale al 2020, anno in cui sarebbe cominciata la relazione con la cantante.

Il primo incontro tra Francesco Muglia e Annalisa

La storia d’amore tra Muglia e Annalisa è diventata di dominio pubblico solo da qualche giorno ma il primo incontro tra i due risalirebbe al 2020, quando la cantante è stata special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda. Annalisa fu scelta dalla compagnia in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020. Proprio in quell’occasione tra i due potrebbe essere scoccata la scintilla.