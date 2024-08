video suggerito

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi diventa un documentario: quando andrà in onda su Real Time Simona Ventura ha annunciato la notizia sui social: "Dopo lunga e tortuosa marinatura habemus il documentario del nostro matrimonio".

A cura di Daniela Seclì

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi diventerà un documentario che andrà in onda su Real Time. È stata la nota conduttrice ad annunciare la notizia. Su Instagram ha annunciato: "E, dopo lunga e ‘tortuosa marinatura’ habemus docu del nostro matrimonio". La cinquantanovenne ha anche svelato quando andrà in onda: "Domenica 1 settembre ore 21:30 su Real Time. Siate numerosi poiché…Ne vale la pena". Ecco cosa sappiamo sul documentario Il matrimonio di Simona e Giovanni in onda su Real Time.

Il matrimonio di Simona e Giovanni in onda l'1 settembre su Real Time

Il documentario che racconta il dietro le quinte e mostra le immagini più belle del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi andrà in onda domenica 1 settembre, alle ore 21:30 su Real Time. Lo spot racconta:

Ci sono amori inaspettati. Amori scritti nel destino. Amori da festeggiare, ma soprattutto da vivere per tutta la vita. Siete tutti invitati a Il matrimonio di Simona e Giovanni. Domenica 1 settembre, alle 21:30 su Real Time, Canale 31.

Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano il loro amore

Il matrimonio è stato celebrato il 6 luglio, dopo una grande festa con gli amici che si è tenuta il 26 giugno. Simona Ventura e Giovanni Terzi ripercorreranno la loro storia d'amore e racconteranno il giorno del loro matrimonio nel documentario di Real Time. Nello spot sono presenti alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla coppia. La conduttrice ha raccontato di essere tornata ad amare grazie all'incontro con il giornalista: "Ho sentito di nuovo dopo tanti anni le farfalle nello stomaco. Per me l'amore è Giovanni". Anche Giovanni Terzi ha avuto parole dolcissime per sua moglie:

Si erano azzerate tutte le barriere. In quei messaggi che noi ci scrivevamo già eravamo entrati in una storia d'amore totalmente.