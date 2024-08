Simona Ventura: “Il primo giorno della luna di miele io e Giovanni siamo stati male, venivamo da giorni convulsi”

video suggerito

Simona Ventura racconta la sua prima estate da sposata con Giovanni Terzi. I due hanno trascorso la luna di miele in Italia, godendo della vista di posti bellissimi, sebbene non siano mancati inconvenienti, come il primo giorno di partenza.

A cura di Ilaria Costabile

Simona Ventura si gode la sua estate da sposata, felice, soddisfatta e grata per quello che ha conquistato finora. Lo dice chiaramente in un'intervista al Messaggero, in cui parla dei suoi trascorsi estivi, quando era una giovane cronista desiderosa di imparare e buttarsi nella mischia. Eppure, alla domanda su quale sia la sua estate più bella, risponde senza esitazione: "Questa! È la mia prima stagione da sposata con Giovanni, i nostri figli stanno tutti bene e siamo arrivati al quinto anno del festival La Terrazza della Dolce vita".

La prima estate da sposata per Simona Ventura

Si tratta della rassegna di cultura e spettacolo voluta dal giornalista e scrittore, ideata insieme alla moglie, in cui dialogano con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Reduci da una luna di miele che li ha portati in posti meravigliosi del Sud Italia, non sono mancati anche piccoli imprevisti:

Il primo giorno, partiti da Napoli, Giovanni e io ci siamo sentiti male. E pensare che nessuno di noi soffre il mal di mare: era semplice stress dovuto a quei giorni felici ma convulsi. Avevamo bisogno di riposo. Dopo una bella dormita, la luna di miele è continuata.

Costiera, Cilento, ma anche Ventotene i posti visitati dai neosposi, dopo le nozze del 6 luglio: "Abbiamo scoperto dei luoghi meravigliosi, e persone davvero accoglienti che ci hanno definitivamente convinti che l'Italia sia il Paese più bello del mondo".

Giovanni Terzi e Simona Ventura, fonte Instagram

Simona Ventura racconta la sua estate da inviata

Eppure, in passato, ci sono state estati decisamente più movimentate, come quando era una giovane inviata di Telemontecarlo. Fu inviata agli Europei di Calcio, in Svezia, a seguire Francia-Inghilterra, per poi ritrovarsi in uno scontro tra tifosi e addetti ai lavori delle squadre. "Il lavoro veniva prima di ogni altra cosa e proprio a causa di questo mio impegno senza riserve persi pure un fidanzato": dichiara la conduttrice che, infatti, non si è mai tirata indietro e anche in quell'occasione non ebbe di timore di immischiarsi nella rissa:

Ero barricata con i colleghi in un ristorante mentre fuori infuriavano gli scontri. Il cameraman dell’emittente britannica ITV venne selvaggiamente picchiato e la telecamera degli inviati inglesi fu gettata contro una vetrina che andò in frantumi. Io, senza pensarci due volte, uscii dal locale e mi tuffai in mezzo al parapiglia mentre i colleghi mi urlavano di rientrare…i miei pantaloni bianchi si riempirono di sangue ma riuscii a recuperare la cassetta e il giorno dopo la restituii agli inglesi

Questo gesto le consentì di fare al meglio il suo lavoro, procurando all'emittente per la quale lavorava, immagini che nessuno aveva: "Non la finivano più di ringraziarmi. Mi domandarono cosa potessero fare per me e io chiesi le immagini degli scontri, così la mia emittente fu l'unica a mandarle in onda. Quei due anni a Telemontecarlo furono fantastici, estremamente formativi".