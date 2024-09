Simona Izzo: “Mio marito Ricky Tognazzi mi ha salvata dalla depressione bipolare, ho passato anni a letto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Simona Izzo è stata ospite di Storie di Donne al Bivio, nella puntata che andrà in onda lunedì 9 settembre. L'attrice, 71 anni, ha parlato dell'amore per il marito Ricky Tognazzi, che è stato un punto di rifermento nei momenti più difficili della sua vita. Poi ha svelato ai telespettatori il modo in cui riesce a mantenersi in forma e a seguire la dieta.

"Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare"

Nel corso dell'intervista, che andrà in onda integrale lunedì 9 settembre su Rai1, l'attrice ha raccontato di aver passato diversi anni della sua vita a letto a causa di una depressione bipolare che le è stata diagnosticata ma non ha mai voluto curare. A salvarla l'amore del marito Ricky Tognazzi, che non l'ha mai lasciata sola: "Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare. Mi ha salvato mio marito, che quando stavo male mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse". Ad oggi il loro rapporto si è rafforzato, anche nell'intimità: "Ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l'amore e poi stare abbracciati a mangiare un panino".

La ‘dieta' di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona Izzo e Ricky Tognazzi stanno seguendo una dieta per tenersi in forma e, a tal proposito, l'attrice ha svelato di avere un trucchetto da mettere in atto per evitare di cadere in tentazione: "Abbiamo messo l'allarme, se scendiamo ad aprire il frigo scatta e suona". Un metodo che sembra funzionare, tranne dopo una notte d'amore: "Riusciamo a resistere agli attacchi di fame notturna tranne quando facciamo l'amore. Dopo o Ricky fa uno dei suoi meravigliosi panini o cuociamo gli spaghetti”. In più, per tenersi in forma Izzo cambia "creme tutte le sere" e si pizzica il viso per stimolare la circolazione. "Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy", ha svelato.