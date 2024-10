Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Litighiamo su tutto e anche in camera da letto, per questo ci amiamo”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno confidato in un'intervista i motivi che li portano a litigare. La regista e attrice è convinta che l'unico modo perché un amore duri per quarant'anni sia la presenza di "uno scambio, che non può essere sempre uno scambio amoroso". Izzo prende ispirazione dalle liti: "Una volta mi disse: ‘Basta! Tu mi rovini la giornata‘. Gli risposi: ‘Ma ti risolvo la vita'. Quando litighiamo io prendo appunti. E poi li metto nei film".

Simona Izzo e le liti con il marito Ricky Tognazzi

Simona Izzo ha rilasciato un'intervista a Lavinia Capritti per il settimanale Oggi. La settantunenne ha parlato dell'amore con Ricky Tognazzi, dove non mancano le liti per i più svariati motivi: "La lite peggiore? Abbiamo rischiato di lasciarci quando non eravamo ancora una coppia: ho preteso che lui parlasse con la sua compagna, con la quale oggi ho un rapporto meraviglioso". Spesso litigano anche per il disordine o per lavoro, discussioni che si trascinano in camera da letto:

Continuiamo a discutere in camera. Abbiamo sempre il copione sul letto, è il terzo incomodo: "Questa scena la devi rivedere”. “Sì, ho capito, però adesso fammi dormire”

Ha confidato, poi, quali sono i suoi tormenti: "L’inquietudine dell’esistenza, la paura che finisca con lui. Vivo in uno stato di allarme perenne". E quanto al matrimonio con il regista non ha dubbi:

Nonostante sembri dominante, in realtà sono dominata. Dominata dall’amore che provo per Ricky e di conseguenza da quello che faccio per lui. E gli sono grata perché ha sopportato le mie intemperanze.

La versione di Ricky Tognazzi

Nel corso dell'intervista, la giornalista di Oggi ha raccolto anche la versione di Ricky Tognazzi: "Sostanzialmente litighiamo su tutto e non siamo d’accordo su niente. Ma questa è la ragione per cui ci amiamo". E ha aggiunto: "Simo, come era quella frase? Quando litighi chi è che vince? Lei: ‘Chi è sconfitto da ciò che ha imparato'".