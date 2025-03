video suggerito

Simona Marchini tradita dall'ex marito Ciccio Cordova, Gnocchi lo insulta: "Un deficiente che corre dietro alle gonnelle" Charlie Gnocchi, a La volta buona, ha etichettato come un "deficiente" il calciatore Franco Cordova, detto Ciccio. La reazione di Caterina Balivo.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata de La volta buona trasmessa giovedì 20 marzo su Rai1, Simona Marchini ha raccontato di essere stata tradita dall'ex marito, il calciatore Franco Cordova detto Ciccio. Non è stato facile per lei accettarlo, ma con gli anni ha imparato che liberarsi dal risentimento è la cosa giusta da fare perché dona serenità. Charlie Gnocchi, presente in studio, ha sbottato: "Ciccio è un deficiente".

Simona Marchini racconta il tradimento dell'ex marito Franco Cordova

Simona Marchini è stata sposata per dieci anni con il calciatore Franco Cordova. In particolare, il loro matrimonio si è protratto dal 1970 al 1980. Tuttavia, l'attrice e conduttrice ha raccontato che il suo ex marito l'avrebbe tradita con una donna che viveva nello stesso palazzo. Quando scoprì l'accaduto, nonostante la sofferenza, si mostrò pronta a lasciarlo andare:

Dissi a Ciccio: "Se sei innamorato vattene". Gli dissi che poteva fare le sue scelte. Lui rispose che voleva stare con me, anche se aveva ammesso il tradimento. Fu una cosa abbastanza brutta. Lo perdonai, ma fu un trauma forte.

Il commento di Charlie Gnocchi, Caterina Balivo prende le distanze

Charlie Gnocchi, presente in studio, è intervenuto: "Io mi domando come Simona Marchini, che è la donna più intelligente della televisione italiana, sia stata insieme a un deficiente come Ciccio. Io lo conosco. I miei figli andavano a scuola con i suoi figli". Caterina Balivo è intervenuta immediatamente per prendere le distanze:

Ma cosa dici? Ma puoi dare del deficiente a una persona. Io mi dissocio, anche se non lo conosco. È un amico? Non sembri un amico in questo momento.

Charlie Gnocchi è rimasto fermo sulla sua posizione: "Lui era uno leggero, tanto che poi ha sposato Marisa Laurito e si sono lasciati dopo due mesi. È sempre corso dietro alle gonnelle. Ricordo quando Simona Marchini, che è la donna più bella del mondo, si lamentava delle scappatelle di Ciccio".