Chi è Luna Shirin Rasia, la modella in barca con Fedez che è stata fidanzata con Michele Merlo

A cura di Elisabetta Murina

Fedez è stato avvistato in compagnia di Luna Shirin Rasia durante una giornata in barca in Sardegna. Gli scatti del settimanale Chi ritraggono il rapper in atteggiamenti intimi con la 23enne, modella italo-venezuelana. La ragazza era già nota al pubblico per la sua storia d'amore con il cantante di Amici Michele Merlo, morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Chi è Luna Shirin Rasia, modella e nuova fiamma di Fedez

Luna Shirin Rasia ha 23 anni ed è una ragazza bolognese di origini venezuelane. Sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 9mila followers, fa sapere di essere una modella di professione. Il settimanale Chi racconta che ha studiato economia e, dopo la morte del fidanzato Michele Merlo nel 2021, ha vissuto qualche anno a Fuerteventura, prima di tornare stabilmente in Italia. Di recente è stata avvistata in compagnia di Fedez a Porto Cervo, tra baci appassionati e coccole durante una gita in barca. I due si sarebbero conosciuti in un locale, per poi seguirsi sui social e incontrarsi di persona.

La storia d'amore con Michele Merlo, scomparso nel 2021

La ragazza è già nota al pubblico per la sua precedente relazione con Michele Merlo, cantante di Amici, scomparso all'età di 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Luna Shirin Rasia gli è stata accanto fino all'ultimo momento e, tra le pagine de Il giornale di Vicenza, aveva raccontato l'ultima sera del cantante prima del ricovero d'urgenza in ospedale: "Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando, mi disse. Gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente". I due si erano conosciuti lo stesso anno su Instagram: lei era una sua fan e aveva deciso di scrivergli un messaggio. "Lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati", aveva raccontato Luna Shirin.