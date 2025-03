Fedez con una misteriosa ragazza sui social, si ipotizza la collaborazione con Clara: “Questa è grossa”

video suggerito

Una foto pubblicata sul profilo di Fedez ha catturato l'attenzione dei fan, curiosi di scoprire l'identità della misteriosa ragazza che posava accanto a lui in uno scatto condiviso sul profilo Instagram del rapper.

Una foto comparsa sul profilo social di Fedez ha scatenato la curiosità dei fan. Sull'account Instagram dell'artista è apparso uno scatto del rapper in compagnia di una ragazza dai capelli lunghi, entrambi di spalle. Tra le ipotesi più quotate, quella che l'identità della misteriosa donna appartenga a Clara, cantante che avrebbe scelto per future collaborazioni musicali. Sui social diversi utenti hanno messo in fila una serie di indizi che riconducono proprio a lei.

Fedez e Clara insieme in studio: le ipotesi sulla collaborazione artistica

"Questa è grossa" scrive Fedez a corredo di un'immagine condivisa tramite le sue storie Instagram. L'artista è affiancato da una donna in quello che sembra a tutti gli effetti uno studio di registrazione e, nonostante entrambi siano di spalle, diversi indizi fanno pensare che si tratti di Clara. Ad arrivare a questa conclusione sono stati diversi utenti, che su X hanno elencato dettagli "decisivi": "È Clara al 100% con Fedez, il cappotto sul divano è quello che ha in altre foto", "Quindi Clara veramente feat con Fedez" (commentando un'immagine pubblicata dalla cantante nello stesso studio di registrazione apparso sul profilo di Fedez). L'unico dettaglio che potrebbe fare crollare la tesi di un feat tra i due è la presenza di un tatuaggio sulla schiena della ragazza misteriosa, che Clara non avrebbe.

Clara: "Fedez a Sanremo mi è piaciuto, lo aspettavano al varco"

È da tempo che Fedez e Clara si seguono sui social e recentemente sono stati visti insieme in più di un'occasione. Entrambi, infatti, hanno preso parte al Festival di Sanremo e a pochi giorni dalla kermesse canora, la cantante si era complimentata con il rapper. Al settimanale Chi aveva rivelato: "Mi è piaciuto tanto Fedez. Lo aspettavano al varco ma l'ha messa nel c**o a tutti". Oltre a questo, gli artisti sono stati paparazzati insieme alla Milano Fashion Week.