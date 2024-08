video suggerito

Fedez e la frecciatina a Chiara Ferragni nel nuovo singolo: "Panettone ma non è Balocco" Durante la sua vacanza in Sardegna, Fedez ha spoilerato un nuovo singolo, in collaborazione con Niky Savage. Proprio nella strofa del rapper napoletano, sembra esserci l'ennesima frecciatina a Chiara Ferragni.

Fedez, Chiara Ferragni

Solo pochi giorni fa, Fedez pubblicava sul suo profilo Instagram una storia sull'After party, organizzato nella sua villa in Sardegna. Una residence estiva quella dell'autore milanese, che vede anche alcuni protagonisti del mondo della musica, dal producer NKO al rapper Taxi B, con cui ha pubblicato il singolo Rosalia. Ma è diventato virale sui social, nelle scorse ore, lo spoiler di un nuovo brano, questa volta in collaborazione con Niky Savage. Si tratta di uno dei rappresentanti più giovani della nuova scena rap italiana, in grado di collaborare con gli autori di maggior successo in questo momento: da Anna a Paky, passando per Simba La Rue e Artie 5ive. Proprio durante una serata a Porto Rotondo, in Sardegna, Fedez dietro la console, ha deciso di far ascoltare il nuovo brano dal titolo Di Caprio. Proprio nella strofa di Niki Savage, aka Nicholas Alfieri, è sembrata esserci una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni.

La strofa di Niky Savage e il riferimento a Chiara Ferragni

Il brano, dal titolo Di Caprio, come suggerisce Fedez in consolle, contiene nella strofa di Niky Savage l'espressione: "Panettone, ma non è Balocco". Un infelice caso di name dropping che però si pone nell'attuale lettura della musica di Fedez, un po' ciò che era accaduto nei mesi precedenti proprio con Sexy Shop, quella volta con Emis Killa. E se il "Balocco-Gate" è solo una delle tappe del racconto che ha portato alla separazione della coppia nei mesi precedenti, in Sexy Shop c'erano state più menzioni nei confronti dell'imprenditrice digitale. Nelle strofe era possibile leggere "Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi ha mandato K.o" o anche "Sono a un passo dal vuoto e anche se chiedo perdono, dici che sono un bastardo".

Fedez via Instagram

L'accusa di Fedez: "È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto"

Bisogna rifare solo piccoli passi indietro e ritornare all'11 agosto, quando sul profilo Instagram del cantante appariva: "È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita". Tra le ipotesi sulle sfumature interpretative del messaggio del cantante, ci sarebbe stato anche il presunto flirt di Ferragni con l'imprenditore Silvio Campara. Il messaggio potrebbe essere interpretato, osservando i due modi quasi opposti nella comunicazione dei propri flirt, dopo la lunga relazione matrimoniale.