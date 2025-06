Orietta Berti: “Con Fabio Rovazzi sono in polemica. Fedez lo sento spesso, abbiamo parlato di letteratura russa”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Da quando ha iniziato a collaborare con i volti della musica più noti del momento, intrecciando così generazioni diverse, Orietta Berti è tornata ad essere un'icona della canzone. Il 27 giugno esce il suo nuovo singolo, Cabaret, in collaborazione con Fabio Rovazzi e i FuckYourClique, come racconta in un'intervista nella quale parla non solo del suo brano, ma anche di alcuni momenti del suo passato professionale.

Orietta Berti parla di Cabaret, il nuovo brano dell'estate

Un gruppo decisamente fuori dal comune di FuckYourClique, lontani anni luca dalla musica di Orietta Berti, eppure la cantante non ha esitato a collaborare per quello che si prospetta essere uno dei tormentoni dell'estate: "Non li avevo mai sentiti. E infatti mi sono un po’ confusa, li chiamavo FuckYourLike. La prima volta li ho visti in una foto, erano vestiti come dei lord inglesi: carini, ho detto". Eppure uno dei membri della band è solito usare un linguaggio non propriamente forbito: "Infatti non ho capito molte delle loro parole, mi hanno detto "meglio", ha rivelato la cantante al Corriere. Se con il gruppo si tratta della prima collaborazione, con Fabio Rovazzi è già la seconda volta:

Ma con Fabio siamo in polemica: è andato in vacanza in Thailandia e fino al 27 non possiamo far uscire la canzone perché non è pronto il video. Abbiamo anche litigato perché come al solito è arrivato in ritardo. È pure tornato bianco come un lenzuolo, ha detto che l’abbronzatura è andata via per colpa dell’aria condizionata dell’aereo. Solo a lui succedono queste cose

Berti definisce la canzone "raffinata" con un "ritornello che subito entra in testa" eppure nel brano vengono citati anche Lacerenza e Fabrizio Corona, nomi noti ma lontani dal suo mondo: "Ma cosa posso pensare di personaggi così? Io mi vergognerei fossi in loro, perché ho un carattere pulito, sono cresciuta in una famiglia onesta, non chiacchierona e non chiacchierata".

Il rapporto con Fedez

Parlando delle sue collaborazioni passate, con Achille Lauro scherza sempre sul look e makeup, mentre con Fedez: "Ci sentiamo spesso, è sempre gentile nei miei riguardi. Nel suo podcast mi ha fatto conoscere questi due rapper, Ski & Wok, che sono due patatoni. Con Federico abbiamo parlato di letteratura russa, io sono entusiasta di Evtušenko e delle sue poesie". La letteratura russa non può essere un caso, dal momento che sua madre era una fervente comunista, come è lei stessa a ricordare: "A Cavriago, il mio paese natale, c’è ancora un busto di Lenin, sempre onorato con dei fiori rossi. Quando Lenin decise di fare la rivoluzione, Cavriago fu il primo paese in Europa a mandare un contributo: 500 lire di allora, una bella cifra". Il padre, invece, un uomo molto religioso come lei: "Sono una donna che prega molto, anche per gli altri, mi rammarico per questa società: vorrei un mondo diverso, ci sono troppe guerre, c’è troppa gente che non ha mai ascoltato il Papa".