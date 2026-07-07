J-Ax spiega la rottura con Fedez: “Non potevo parlare, c’era una penale milionaria. A San Siro già problemi tra noi”

J-Ax ha parlato della rottura artistica con Fedez. Nel 2018, dopo il concerto a San Siro insieme, i rapporti si sono incrinati fino alla pace ritrovata nel 2023: “Io stavo già male e volevo già andarmene. Abbiamo firmato una penale milionaria, nessuno dei due poteva parlare della rottura”.

J-Ax è tornato a parlare del rapporto artistico con Fedez, interrotto nel 2018 e poi ritrovato alcuni anni più tardi grazie al brano Disco Paradise. Tra loro un'amicizia e un sodalizio che li ha portati al successo grazie a brani come Vorrei ma non posto e Comunisti con il Rolex. Insieme hanno anche fondato l'etichetta discografica NewUtopia, condividendo inizialmente la stessa visione. A parlare del loro rapporto è lo stesso Ax in un'intervista rilasciata al BSMT di Gianluca Gazzoli, soffermandosi sia sui punti in comune che su quelli di rottura: "Fu un'unione perfetta. Lui era quello che stava arrivando, io rappresentavo la storia. Poi il discorso dei social è diventato molto importante, ci sono stato dietro per un po' ma alla fine ho dovuto fare una scelta, la mia salute mentale o il dover pensare a che post faccio tutti i giorni".

I motivi della rottura con Fedez e la penale milionaria

Nel 2018 Fedez debutta in concerto allo stadio San Siro di Milano e già in quel periodo i rapporti con J-Ax non erano sereni, come ha raccontato lo stesso cantante: "Non l'ho vissuta bene. Io già stavo male e volevo andarmene, preferirei non scendere nei dettagli. La cosa aveva preso una direzione che non mi piaceva. C'erano già dei problemi". Poco dopo la frattura è diventata pubblica e definitiva, portando Ax ad uscire da Newtopia, l'etichetta discografica che avevano fondato insieme: "Non c'è stata una litigata, siamo finiti con l'avere vedute diverse mentre all'inizio avevamo la stessa idea quasi su tutto". Con la fine della collaborazione artistica, entrambi hanno firmato una penale milionaria in cui nessuno dei due poteva parlare pubblicamente della loro rottura. Tuttavia, Fedez ha infranto l'accordo rilasciando un'intervista nel programma di Peter Gomez, ma J-Ax non ha mai fatto valere la clausola: "Non l'ho fatto prima di tutto per rispetto, perché non volevo ca**i e non avevo bisogno di passare per il buono della situazione. Volevo tutelare i figli che ci ascoltavano".

La pace ritrovata grazie a Disco Paradise

Dopo la versione della storia raccontata da Fedez e la decisione di non esporsi di J-Ax, la vicenda è rimasta in sospeso. La curiosità è continuata a crescere tra i fan, fino a poi spegnersi con il passare del tempo. La svolta è arrivata nel 2023, quando hanno annunciato un brano insieme, Disco Paradise, a cui ha collaborato anche Annalisa. "Abbiamo fatto pace perché era una bella storia da raccontare, è stato come quando i genitori si separano ma poi si ritrovano per i pranzi di Natale, è stato bello", ha spiegato l'artista. E ha poi aggiunto: "Alla fine ero tangente al loro mondo, anche se non l'ho mai frequentato".