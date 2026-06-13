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Ligabue all’Olimpico: “Non condivido De Gregori, ma gli artisti non sono obbligati a schierarsi”

Ligabue ha tenuto il concerto allo stadio Olimpico di Roma. Durante un incontro con i giornalisti, ha risposto su una domanda su De Gregori e il bisogno di schierarsi sull’attualità: “Non condivido del tutto la posizione di Francesco De Gregori, ma gli artisti non sono obbligati a schierarsi” ha risposto il cantautore.
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A cura di Francesco Raiola
Luciano Ligabue – ph. Maurizio Bresciani
Luciano Ligabue – ph. Maurizio Bresciani

"Non condivido del tutto la posizione di Francesco De Gregori, ma gli artisti non sono obbligati a schierarsi. È una scelta", dice Ligabue prima dell'inizio del suo concerto allo stadio Olimpico di Roma. Il cantautore ha voluto specificare la sua posizione su un argomento molto attuale in queste settimane, ovvero se gli artisti debbano schierarsi e prendere posizione su quello che sta succedendo nel mondo. C'è amicizia tra i due e si sente: Liga, parla di De Gregori come di un patrimonio della musica e della cultura di questo Paese e lo definisce "uno dei cantastorie più liberi mentalmente". De Gregori, spiega, ha "voluto dimostrare, con un pizzico di fastidio, che noi artisti non siamo obbligati a fare nulla".

Il diritto di esporsi o meno va garantito a tutti. Lui, però, ha sempre deciso di prendere posizione su certi argomenti, facendolo su e giù dal palco, per citarlo. "Da parte mia, ho sempre scelto di esprimermi attraverso le canzoni. Anche questa sera in scaletta ci sarà ‘Il mio nome è mai più‘, un brano che porto nei concerti da quasi trent'anni. Ogni volta che la canto, ricordo al pubblico che non c'è solo il massacro a Gaza: ce n'è uno in Ucraina, uno in Sudan e altri cinquantasei conflitti in corso nel mondo". E non a caso, quando sul palco rifà "Il mio nome è mai più" (la canzone pubblicata nel 1999 e cantata insieme a Pelù e Jovanotti), sullo schermo alle sue spalle appaiono scritte come "Basta col massacro a Gaza", "Basta col massacro in Ucraina", "Basta col massacro in Sudan" e "Basta con i 56 massacri in corso nel mondo".

Ligabue all’Olimpico – ph Roberto Panucci
Ligabue all’Olimpico – ph Roberto Panucci

Il cantautore sottolinea che bisogna esprimersi quando se ne avverte un'urgenza profonda, e lo ribadisce anche parlando del suo brano "Nessuno è di qualcuno" in cui affronta la violenza di genere: "Pensare che una donna su tre in questo Paese abbia subìto o stia subendo violenza fisica o sessuale è intollerabile" spiega. E sul palco rispecchia questa visione, usando sempre i video alle sue spalle, come quando, all'inizio del concerto, appaiono i potenti della terra (sì, generati con l'AI) – da Trump a Musk, passando per Meloni e Putin – e immagini di guerre e disastri.

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Ligabue ha raccolto 54 mila persone per il suo concerto allo stadio Olimpico di Roma, dove ha cantato 26 canzoni, per quasi due ore e mezza di show. Tantissima musica e anche molta attualità, come aveva anticipato incontrando i giornalisti poco prima dell'inizio dello show. Ligabue ha tenuto il primo concerto negli stadi – a parte la data zero a Bibione – del suo "La notte di certe notti", il tour che celebra i 30 anni di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis" che proseguirà mercoledì 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino e sabato 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano, per poi riprendere a settembre e ottobre con arene e palazzetti.

Lo spettacolo ha visto una scaletta composta da tantissime hit che ne hanno caratterizzato la carriera, una sequenza di canzoni divise in blocchi, per periodi e album. Ci sono state "Marlon Brando è sempre lui", "Bambolina e barracuda", "Non è tempo per noi", "Piccola stella senza cielo", "Libera nos a malo", "Sarà un bel souvenir", "Lambrusco e pop corn", fino alla chiusura con "I ragazzi sono in giro" e "Certe notti". Uno spettacolo che ha incantato tutti i fan accorsi e che potranno continuare a vederlo in concerto ancora per qualche mese. Dopo l'estate, infatti, ci sarà una leg nei Palazzetti, il la sarà all'Arena di Verona.

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