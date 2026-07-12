I funerali di Peppino Di Capri: “Ci ha insegnato a trasformare le lacrime in musica”, presente anche De Laurentiis

I funerali di Peppino Di Capri si sono tenuti oggi, domenica 12 luglio, presso la chiesa di Santo Stefano a Capri. Una folla ha accolto il feretro con un applauso scrosciante mentre gli altoparlanti diffondevano alcune delle sue canzoni più amate. Tra i volti noti presenti per dare l’ultimo saluto all’artista anche Aurelio De Laurentiis, Luca Cordero di Montezemolo, Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino.

I funerali di Peppino Di Capri

I funerali di Peppino Di Capri si sono tenuti oggi, domenica 12 luglio. L'artista, tra i nomi più rappresentativi della tradizione musicale italiana, si è spento a 86 anni. La cerimonia funebre si è tenuta alle ore 17 presso la chiesa di Santo Stefano, a Capri. Tantissime le persone che si sono riversate in Piazzetta e hanno accolto il feretro con un applauso scrosciante mentre gli altoparlanti diffondevano alcune delle sue canzoni più amate, da Champagne a Roberta. È stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire il funerale. Il figlio del cantante, Edoardo Faiella, ha confidato che ultimamente si è legato particolarmente al brano Il sognatore, dopo una chiacchierata fatta con suo padre poco prima della morte: "Poco prima che morisse gli avevo chiesto quale fosse la sua canzone preferita tra quelle incise e lui mi ha risposto ‘Il sognatore'. Adesso l'ascolto con orecchie diverse. È un po’ una sua autobiografia, perché c'è malinconia, però c'è anche eleganza, c'è papà". Dalle 17 è in vigore il lutto cittadino a Capri.

I figli hanno accompagnato il feretro in chiesa

La folla accorsa ai funerali di Peppino Di Capri

La bara, in legno chiaro, è stata accompagnata nella chiesa di Santo Stefano dai figli dell'artista mentre suonava l'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Sul feretro, un cuscino di rose gialle e la foto del cantante scomparso. A celebrare la Santa Messa è stato don Pasquale Irolla che ha rimarcato come Peppino Di Capri abbia dato lustro all'isola in tutto il mondo. Con le sue canzoni è entrato a far parte della quotidianità degli italiani, che hanno sognato e si sono innamorati ascoltando quei brani senza tempo. Il parroco ha definito l'artista "un sognatore". Una caratteristica che ha affermato nella sua vita anche quando i tempi erano difficili: "In questo tempo e nei tempi addietro difficili, dove anche noi facciamo difficoltà a guardare il cielo, a sperare, Peppino è stato un sognatore. Ci ha insegnato a guardare in alto, a cantare, a trasformare in musica le lacrime e le difficoltà della vita e con un battito d'ali ci ha tirato in alto”. Anche il Sindaco di Capri, Paolo Falco, ha avuto parole cariche di stima per Peppino Di Capri, dicendosi certo che "la sua arte resterà indelebile per sempre". Alla cerimonia funebre era presente anche l'ex moglie Roberta Stoppa.

Tanti i volti noti al funerale di Peppino Di Capri: da Aurelio De Laurentiis a Diego Della Valle

I funerali di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano

Tra coloro che si sono recati a Capri per dare un ultimo saluto all'artista anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E poi, l'artista Eugenio Bennato con la ex moglie Pietra Montecorvino, Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, il Prefetto di Napoli Michele di Bari e l'assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani.