Henry Patten trionfa e poi commuove Wimbledon: “Io colpisco una pallina, la mia fidanzata salva vite”

Patten difende il doppio dopo il trionfo e commuove Wimbledon dedicando un pensiero speciale alla fidanzata assente.

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Henry Patten ha conquistato il secondo titolo di Wimbledon della sua carriera, in coppia con il solito Heliovaara. Una gioia enorme per questo ragazzo da condividere con il pubblico di casa, tra cui c'era ovviamente il proprio team e quasi tutti i suoi cari. Mancava infatti il pezzo più importante, ovvero la fidanzata che per esigenze di lavoro non ha potuto partecipare ad una delle più grandi gioie professionali del compagno. E le parole di Henry nel discorso di premiazione per la sua ragazza sono bellissime e molto rispettose.

Patten pensa alla fidanzata assente a Wimbledon

Quello di Patten è destinato a rimanere nella memoria collettiva come uno dei discorsi più belli e più forti anche mai sentiti a Wimbledon. Prima si è rivelato all'ATP lanciando un messaggio perentorio sul fatto che si sta pensando di ridurre il doppio, e poi si è sciolto quando ha dedicato pensieri alla sua ragazza assente: "Come ha detto Harri è tutta la nostra squadra che viaggia con noi settimana dopo settimana in giro per il mondo. Ci sono le nostre famiglie, gli amici, tutte le persone che ci sostengono anche da lontano. E un ringraziamento speciale va alla mia fidanzata, che purtroppo oggi non è potuta essere qui".

Cosa fa la compagna del campione di doppio a Wimbledon

La cosa ha intrigato l'intervistatore che ha chiesto spiegazioni sulla mancata presenza della donna in un giorno come questo. Patten amareggiato ma orgoglioso ha spiegato: "Fa il medico, quindi è stata di turno per tutta la settimana. Io colpisco una pallina da tennis gialla, lei salva vite umane. Come dicevo, lei sì che ha un lavoro vero. E sono così orgoglioso di quello che fa. Lavora molto più duramente di me e non vedo l'ora di rivederla". Parole commoventi quelle del campione che hanno scatenato gli applausi convinti di tutti i presenti e anche del suo interlocutore: "Una motivazione più che valida. Complimenti ai campioni del doppio maschile di Wimbledon 2026". Sicuramente ci sarà il modo di recuperare.

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La polemica per il doppio

Tornando sulla polemica per il futuro della disciplina doppistica, Patten numero uno e tre volte vincitore Slam ha parlato chiaro dopo il successo su Arevalo e Pavic: "Sarei scorretto a non menzionare il fatto che l'ATP Tour ha presentato proposte per ridurre il doppio, e io credo fermamente che siamo qui per far crescere questo sport. Questo è un fantastico esempio della gioia che il doppio può regalare. Pubblico, spero vi sia piaciuto. Credo che dovremmo aumentare le opportunità nel tennis per i ragazzi, che siano doppiisti, singolisti, britannici, finlandesi, salvadoregni o croati; da ovunque provengano, dovremmo far crescere il sostegno invece di togliere opportunità. Grazie a Wimbledon per averci dato questa vetrina per due settimane, siete il miglior torneo del mondo".