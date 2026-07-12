Chi c’è nel Royal Box di Wimbledon per la finale Sinner-Zverev, dalla Principessa Kate a Nicole Kidman

Royal Box pieno di personaggi noti per la finale Sinner-Zverev di Wimbledon 2026. Presenti anche il Ministro Abodi, Federer e Dustin Hoffman.

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La finale maschile del torneo di Wimbledon è uno degli eventi sportivi più attesi della stagione, non solo per gli appassionati di sport. Nel Royal Box per la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev saranno presenti numerosissime personalità che assisteranno all'incontro: dal Principe William, con la consorte Kade Middleton a una serie di ex campioni come Roger Federer, recordman di vittorie a Wimbledon, e Richard Krajicek, passando per attori di livello internazionale. Presente anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Nel Royal Box William e Kate

Da una posizione privilegiata, cioè il Royal Box, seguiranno la finale del torneo maschile di Wimbledon, che vedrà protagonista, nonché favorito, per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner, diversi personaggi noti. Il padrone di casa sarà il Principe William che affianca la Principessa Kate Middleton, patrona del torneo. Con loro anche due dei tre figli, il principino George e la principessina Charlotte. Ma il Royal Box non è solo per i reali.

Nicole Kidman e Dustin Hoffman sugli spalti

Stelle luccicanti del cinema come Nicole Kidman, attrice notissima, e Benedict Cumberbatch, noto anche per la serie tv Sherlock Holmes, spessissimo presente, così come Ben Stiller, che non si perde un evento sportivo di livello. Atteso anche il grande Dustin Hoffman, con la moglie, e Rami Malek, attore in grande ascesa da diversi anni. Sugli spalti anche l'attrice Elle Fanning.

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Stefan Edberg, due volte vincitore, Dustin Hoffman, ma anche il Principe William con la consorte Kate Middleton nel Royal Box.

Con Federer anche Abodi e il presidente del CONI

Ci saranno anche Roger Federer, immancabile in questi giorni, Wimbledon è casa sua. Presente anche Richard Krajicek, a trent'anni dall'inaspettato successo ottenuto nel 1996, su MaliVai Washington. In tribuna pure Stefan Edberg, due volte campione, Lleyton Hewitt, e due tennisti campioni qualche annetto fa: Jan Kodes e Stan Smith.

L'Italia sarà rappresentata dal Ministro dello Sport Andrea Abodi, che non sarà l'unico politico nel Royal Box, perché è atteso anche il Cancelliere tedesco Merz, presente per seguire da vicino Alexander Zverev, primo tennista della Germania in finale a Wimbledon dal 1995. Sugli spalti anche il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Presente anche Jennifer Lopez, con tanto di cappello, al fianco dell'attore Tom Hiddleston. Presente pure Andrew Garfield. Insomma, una vera parata di stelle nel Royal Box.