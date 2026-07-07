Bobby Solo sul concerto cancellato per i moscerini: “Erano miliardi e ci mordevano. Danni? C’erano trenta persone!”

Bobby Solo replica alle accuse degli organizzatori del festival dei Tramonti: “Non siamo scappati, c’erano miliardi di moscerini che ci mordevano”.

Bobby Solo – ph Massimo Insabato via Getty Images

Si è creato un caso moscerini per Bobby Solo, che ha respinto al mittente le accuse del festival dei Tramonti. Il cantante, infatti, è stato accusato di aver abbandonato in maniera ingiustificata l'evento che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 4 luglio, avendo già ricevuto il cachet. "Io non sono assolutamente scappato. Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano. Abbiamo le prove nei messaggi WhatsApp che l'organizzatore aveva accettato di rinviare lo spettacolo a settembre", ha dichiarato il cantante rispondendo alle domande dell'ANSA. A Castiglione del Lago, in Umbria, dove era previsto il concerto, c'è un problema di chironomidi (i moscerini di lago appunto, ndr) che avrebbero invaso il palco mentre i musicisti provavano, costringendoli ad abbandonare il luogo.

Per gli organizzatori, infatti, Bobby Solo avrebbe abbandonato in maniera ingiustificata il luogo del concerto, costringendoli ad annullarlo: "La decisione non è in alcun modo riconducibile all'organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo" hanno scritto gli organizzatori in un comunicato. Secondo loro, infatti, "l'artista ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi" e per quel motivo si erano riservati la possibilità di "procedere per vie legali, poiché l'artista aveva già ricevuto il compenso pattuito". In più, hanno spiegato gli organizzatori, la sera prima si era "svolto il ‘Gran galà della danza sotto le stelle' con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori".

Ma l'artista non ci sta e nega che le cose siano andate così e che abbia scelto di non esibirsi avendo già intascato il cachet. Si tratta di soldi che avrebbe ricevuto già lo scorso anno, quando l'evento era stato rinviato per il maltempo. "Non capisco quali danni legali possa lamentare. C'era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciarlo per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine", rilancia Bobby Solo che si chiede perché sia stata scelta quell'area, sapendo che esiste un serio problema moscerini: "In Umbria c'è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini. Se l'organizzatore lo sa da più di un anno, per quale motivo ha voluto fare il concerto in un'arena all'aperto circondata da 500 cespugli pieni di insetti?".

Per Solo sarebbe stato possibile esibirsi in piazza, dove c'è "asfalto e il problema non si poneva. Forse voleva danneggiarci lui. Io lo dirò ai giudici". Il cantante ci tiene anche a sgomberare il campo e sottolinea che a Castiglione ci era andato e avevano anche cominciato a fare le prove, sostenendo di avere le prove fotografiche: "Ho le foto di me sul palco mentre monto l'amplificatore e la chitarra. Dopo essere stato morso da decine di moscerini sulle gambe e sul petto, abbiamo deciso insieme al chitarrista di chiamarlo e proporre lo spostamento a settembre".