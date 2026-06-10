Al Bano rompe con Romina Power: “Non canterò mai più con lei”, restano solo due concerti

Al Bano annuncia a DiPiù Tv la fine del sodalizio artistico con Romina Power: “Con lei non canterò mai più”. Restano solo due concerti già firmati, in Austria e Polonia, poi l’addio definitivo.

Stavolta non è una delle tante schermaglie a cui la coppia più celebre della musica italiana ci ha abituato negli anni. Al Bano Carrisi ha deciso di archiviare per sempre il capitolo artistico condiviso con Romina Power, e lo ha fatto con una formula che non ammette ripensamenti. "Con Romina non canterò più. Mai più", ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco al settimanale DiPiù Tv. Una sentenza che cancella ogni ipotesi di reunion futura e che arriva al termine di settimane di accuse incrociate consumate davanti alle telecamere.

La miccia accesa a Belve

Tutto nasce dall'intervista che Romina Power ha rilasciato a Francesca Fagnani a Belve. Davanti alle domande della conduttrice, la cantante americana è tornata sul punto più doloroso della sua vita: la scomparsa della figlia Ylenia, svanita nel nulla a New Orleans nel 1993. Nel ricostruire quel periodo, Romina ha puntato il dito sull'assenza emotiva dell'allora marito: "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è niente, allora le cose cambiano". Parole che individuano in quella frattura l'origine della fine del matrimonio. Nella stessa occasione, l'artista ha ribadito la convinzione che la figlia sia ancora viva.

La replica di Al Bano: "È una pugnalata nel cuore"

La reazione del cantante è arrivata su due fronti, prima nello studio di Domenica In e poi sulla carta stampata. Al Bano ha respinto punto per punto la ricostruzione dell'ex moglie, rivendicando il proprio ruolo nelle ricerche della figlia: "Chi andava in giro a New Orleans con l'ispettore della polizia? Io… Come si fa a dire che non c'era il sostegno? Dov'eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle? È una frase da schiaffi, da pugnalata nel cuore".

Gli ultimi due concerti, poi il sipario

C'è però un dettaglio che costringe i due artisti a un epilogo obbligato. Prima dello scontro, Al Bano e Romina avevano firmato un contratto per due date europee che andranno onorate. La prima è fissata per agosto alla Seebühne di Mörbisch, il palcoscenico sul Lago di Neusiedl, in Austria; la seconda si terrà a Poznan, in Polonia. "Saranno gli ultimi due concerti insieme", ha confermato il cantante. Per il pubblico che da decenni li insegue da Felicità a Nostalgia Canaglia, saranno le ultime occasioni per vederli fianco a fianco.