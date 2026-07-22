Il ritorno di Claudio Baglioni dopo la polmonite intersiziale: due concerti a Roma, come acquistare i biglietti

Claudio Baglioni annuncia il ritorno sul palco a Roma dopo la polmonite intersiziale: si esibirà il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, mentre chiuderà il tour il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Ecco come acquistare i biglietti.

Claudio Baglioni, via Instagram

Nei primi giorni di giugno, Claudio Baglioni annunciava il rinvio al 2027 del GrandTour La vita è adesso, che avrebbe dovuto vederlo protagonista dal 29 giugno 2026, con un concerto da Piazza San Marco a Venezia. Il risultato di una polmonite interstiziale acuta che lo avrebbe fermato per alcuni mesi, poi nelle scorse ore l'annuncio del ritorno, con un post su Instagram: "Durante questi giorni d'attesa, ho rivisto un po' della mia lunga carriera, quasi 60 anni. Ho trovato dei momenti che risaltano più degli altri, sono degli eventi che hanno cominciato a vivere dal 1982, per una tournée leggendaria, che si tenne a Villa Borghese". Ed è proprio da Roma che ricomincerà il tour di Claudio Baglioni, con un appuntamento il 24 ottobre 2026 da Piazza di Siena, dopo i due appuntamenti storici del 1982 e 2009. Dopo i 50 concerti previsti per il tour, Baglioni ha deciso di chiudere anche nella sua città, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali.

I due concerti a Roma: "Temevo che non sarei più tornato sul palco"

Il cantante ritornerà a esibirsi nella location romana nel 2027, dopo gli appuntamenti del 1996 e del 2010: "Nel 1996 sono approdato con un concerto a via dei Fori Imperiali, con il Colosseo alle spalle". Nei momenti finali del video, Baglioni lascia andare le preoccupazioni per il suo stato di salute, sottolineando: "Temevo in quel periodo di fermo che non sarei più tornato sul palco". Aveva infatti destato preoccupazioni lo scorso giugno, quando con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, annunciava che il tour sarebbe stato rimandato. Una decisione arrivata dopo una prognosi clinica di 90 giorni, inizialmente sottovalutata dallo stesso Baglioni: "Pensavo fosse una semplice influenza, di quelle un po' fuori stagione".

La polmonità intersiziale aveva colpito la capacità polmonare

Qualche giorno più tardi, il 9 giugno, aveva pubblicato un nuovo video, questa volta seduto davanti al pianoforte, spiegando come la condizione clinica avesse colpito uno dei suoi punti forti, la capacità polmonare: "Quando ero studente, un po' di anni fa, di canto, una delle cose che mi fecero fare subito era quella di vedere quanto tecnicamente avessi come contenitori: e si misurò una capacità di oltre 7 litri, un numero considerevole". In questa occasione aveva raccontato anche delle sfide con altri cantanti italiani su chi tenesse, e resistesse, sulle note più lunghe, ma soprattutto l'esperimento vissuto durante il primo tour di "La vita è adesso".

Per la prima volta sul palco le 11 canzoni di "La vita è adesso"

In quell'occasione, durante una tappa allo stadio Flaminio di Roma, Baglioni si esibì con elettrodi che misuravano l'elettrocardiogramma, ma dietro le quinte era presente anche lo strumento per l'esame spirometrico, utile per capire la capacità polmonare del cantante. In quel caso, "tutti i medici si meravigliavano del fatto che in quel momento ero un cantante sì, ma sembrava che fossi quasi un atleta da fondo, da maratona". E proprio a Roma si compirà l'inizio e la fine del suo tour, che celebrerà i quasi 60 anni di carriera dell'artista. In queste due occasioni, Baglioni non solo porterà 50 canzoni che rientrano nella sua scaletta, ma per la prima volta saranno eseguiti tutti i brani dell'album "La vita è adesso", che compirà 40 anni e che con 5 milioni di copie, rimane il disco più venduto di sempre in Italia.

Come e quando acquistare i biglietti per i due concerti

Non cambiano i 50 appuntamenti del GrandTour La vita è adesso e queste due serate romane apriranno e chiuderanno l'ennesimo viaggio live dell'artista, denominate "Che notte è questa". Saranno disponibili dalle ore 11 di oggi, mercoledì 22 luglio, i biglietti per il concerto del 24 ottobre a Piazza di Siena in via esclusiva, per 24 ore, solo agli iscritti del Fan Club dell'artista. Mentre dalle ore 11 di domani, giovedì 23 luglio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Sui concerti romani di Claudio Baglioni, si è espresso anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: "Baglioni e le sue canzoni sono un patrimonio da custodire e valorizzare. Sarà poi un’occasione per ribadire quanto la musica sia cultura, divertimento, emozione e uno straordinario momento di socialità".