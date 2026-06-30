Claudio Baglioni, le scuse ai fan dopo la polmonite interstiziale: “Chiedo perdono”

Dopo la polmonite interstiziale, Claudio Baglioni scrive ai fan nel giorno in cui sarebbe dovuto partire il tour: “Un’assenza che ho lasciato io, chiedo perdono”

Claudio Baglioni – ph Roberto Monaldo : LaPresse

Avrebbe dovuto cominciare il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, per il Festival della Bellezza, il tour de La vita è adesso di Claudio Baglioni. Ma qualche settimana fa, a pochi giorni dall'inizio dei concerti, il cantautore romano è stato costretto a rinviare di un anno tutti gli appuntamenti a causa di una polmonite interstiziale acuta, con una diagnosi di 90 giorni. Motivo per cui il cantante ha avvisato il pubblico che per adesso non poteva salire sul palco. Il cantautore si è rivolto più volte ai fan per spiegare quale fosse la situazione e lo ha rifatto proprio in occasione di quella che avrebbe dovuto essere la prima data.

Baglioni ha scritto un messaggio direttamente sui propri social, spiegando che avrebbe dovuto essere un giorno di festa, "di mani che s'alzano insieme, di voci che si riuniscono". Nulla di tutto questo, però, a causa della malattia: "Invece c'è un'assenza che ho lasciato io e per questo, qui, chiedo perdono. Il rammarico di quest'ora, però, non è una pietra: è neve al sole. Il dispiacere di questo momento si scioglierà in altri momenti del cammino che condurrà al nuovo e prossimo appuntamento". Il cantante dice che questa attesa renderà l'incontro ancora più intenso, come i frutti che, maturando, si fanno più dolci.

Parole che cercano di dare fiducia al pubblico ma, in primis, a se stesso. Lo scrive in conclusione: "Ho cominciato a scrivere queste parole per darmi sollievo e consolazione. Per sentirmi appena un po' meno solo stasera, anche se so di non essere solo. Per cercare compagnia in chi leggerà. Una scusa per chiedere scusa di tutto. Un motivo per motivarmi domani mattina. Perché Non si smette di andare" conclude. Un mese fa Baglioni aveva avvisato i propri fan che era stato colpito da una malattia che "andava a colpire quello che è stato sempre uno dei miei motivi di vanto: la capacità polmonare totale".

La polmonite interstiziale è un'infiammazione delle pareti degli alveoli e dei tessuti circostanti ed è più grave di una polmonite normale perché, inspessendo i tessuti, rende più difficile il passaggio di ossigeno nel sangue. Una malattia, quindi, che rende impossibile cantare. Claudio Baglioni, inoltre, aveva anche spiegato il motivo di un rinvio così lungo: "Perché un anno intero? Perché quelli erano comunque i luoghi, perché quelli sono i presupposti di un itinerario che non è solamente un percorso artistico, ma lo è anche dal punto di vista umano e documentaristico". Insomma, per trovare nuovamente spazio e bloccare tutte quelle date ci vuole un preavviso importante.