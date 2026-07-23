Bad Bunny rompe il silenzio e promette: “Tornerò a Milano” dopo il concerto annullato per il maltempo

Durante l’esibizione in Belgio, Bad Bunny ha parlato per la prima volta del concerto cancellato a Milano a causa del maltempo. L’artista portoricano ha promesso di tornare in città, senza specificare quando.

Bad Bunny in concerto a Milano – ph Sergione Infuso:Corbis via Getty Images

Durante il concerto che ha tenuto allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, in Belgio, Bad Bunny ha promesso di tornare a cantare a Milano. Le parole dell'artista portoricano arrivano a pochi giorni dalla cancellazione del secondo show previsto in Italia, a causa di una tempesta improvvisa che ha costretto gli organizzatori a interrompere e annullare la serata a soli 30 minuti dall'inizio. In questi giorni si era molto parlato del silenzio del cantante di "Debí tirar más fotos" che non aveva scritto nulla sui social per parlare agli 80 mila che erano stati costretti a tornare a casa – sotto pioggia e grandine – senza poter assistere al suo concerto.

Nel corso della serata in Belgio, quindi, Bad Bunny ha voluto comunque dire due battute sulla cancellazione dell'esibizione. Dal palco ha spiegato che quello che stava tenendo era "lo show migliore della sua vita" e che però "le cose della natura sono nelle mani di Dio" facendo riferimento al temporale che si è scatenato sulla città meneghina, come ha spiegato a Fanpage il meteorologo Federico Brescia che ha parlato di una supercella che si è formata in brevissimo tempo, solo un'ora, senza dare la possibilità di organizzare al meglio l'uscita della folla dalla venue.

Il cantante, però, ha promesso che un giorno tornerà a Milano, prima di rivolgere nuovamente l'attenzione al pubblico belga. Bad Bunny non ha dato alcuna indicazione su quando rimetterà piede su un palco italiano. Visto che il concerto è stato annullato, difficilmente succederà nei prossimi mesi, più probabilmente l'artista portoricano farà tappa a Milano durante il suo prossimo tour di cui, ovviamente, non esiste alcuna notizia. Notizie, però, sono arrivate nelle scorse ore per quanto riguarda il rimborso dei biglietti. Live Nation ha confermato che sarà restituito l'intero importo del biglietto, compreso il diritto di prevendita del 15% sull'importo totale.