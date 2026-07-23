Concerto di Bad Bunny interrotto dal maltempo: rimborso totale dei biglietti, come funziona

Live Nation ha annunciato il rimborso integrale, prevendita inclusa, per il concerto di Bad Bunny del 18 luglio, interrotto e annullato per maltempo. Attivate procedure diverse per acquisti online e in biglietteria.

Bad Bunny a Milano – ph Sergione Infuso:Corbis via Getty Images

I biglietti del concerto di Bad Bunny del 18 luglio scorso, interrotto a causa delle condizioni meteo avverse, saranno rimborsati per intero, compreso il diritto di prevendita (il 15% del costo del biglietto). Il secondo dei due concerti dell'artista portoricano è stato interrotto a mezz'ora dall'inizio a causa di un temporale improvviso, una supercella, che si è formata un'ora prima abbattendosi improvvisamente sull'Ippodromo La Maura, dove si stava svolgendo l'evento. Una tempesta che ha portato i fan a correre ai ripari, cercando le uscite o riparandosi nei bar e sotto agli alberi, senza poter tornare a rivedere il concerto, perché annullato.

Il rimborso per chi ha acquistato online

Live Nation ha reso noto quali sono le modalità di rimborso dei biglietti, specificando che nonostante il concerto fosse iniziato, gli spettatori avranno diritto al costo completo del biglietto. Per coloro che hanno acquistato online sui siti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket non ci sarà bisogno di alcuna azione da parte dei possessori, perché l'accredito sarà effettuato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Le procedure di rimborso saranno avviate venerdì 24 luglio 2026.

Come chiedere il rimborso presso le biglietterie e punti fisici

Chi, invece, ha acquistato il biglietto presso i punti vendita fisici TicketOne o alla biglietteria il giorno dell'evento dovrà presentare una richiesta sulla piattaforma dedicata di Ticketone. La piattaforma sarà disponibile "dal 24 luglio al 7 agosto 2026 e successivamente a tale data saranno avviate le operazioni di rimborso" come si legge nella nota di Live Nation. Se l'acquisto è avvenuto tramite Carte della Cultura e Carta del Docente, verrà "riconosciuto un credito di pari importo al valore del biglietto (prezzo + 15% del diritto di prevendita) che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un altro evento".