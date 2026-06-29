Schiacciata tra due bus all’uscita del concerto di Max Pezzali a Bologna: donna gravissima

La donna è rimasta schiacciata mentre tentava di attraversare lo spazio tra due mezzi Tper che erano in fila in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo.

Una donna bresciana di 57 anni è ricoverata in gravissime condizioni a Bologna dopo essere rimasta schiacciata tra due autobus all'uscita del concerto di Max Pezzali nel capoluogo emiliano. Il terribile quanto assurdo incidente si è consumato nella serata di ieri, domenica 28 giugno, fuori dallo stadio Dall'Ara, dove si era appena concluso il secondo dei due appuntamenti musicali consecutivi del cantante in programma nell'arena emiliana per il suo tour negli stadi.

Secondo quanto ricostruito finora, al momento dell’incidente fuori dallo stadio si era già formata una folla e regnava confusione per il grande afflusso di pubblico in uscita dal concerto. In zona sostavano anche vari mezzi della società pubblica di trasporto locale Tper che per l’evento musicale aveva attivato corse supplementari di bus che effettuavano servizio di navetta per lo Stadio dal piazzale antistante la Stazione Centrale di Bologna.

La donna è rimasta schiacciata proprio tra due di questi autobus, in fila su via Andrea Costa in direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Tutto si è consumato in pochi attimi davanti a numerose persone. Per motivi ancora da chiarire, l'autobus posteriore è avanzato improvvisamente verso quello che lo precedeva ma proprio in quel momento purtroppo la 57enne stava tentando di attraversare a piedi nello spazio tra i due mezzi ed è rimasta schiacciata.

La donna, residente in provincia di Brescia, è rimasta priva di sensi a terra dove poi è stata soccorsa dal personale del 118, giunto tempestivamente sul posto dopo le chiamate ai numeri di emergenza. La signora è stata quindi stabilizzata e trasportata in codice di massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna dove è stata ricoverata e dove si trova tutt’ora in gravi condizioni.