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La scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoni

Questa sera, sabato 27 giugno, Max Pezzali arriva allo stadio Dall’Ara di Bologna, per il primo dei due appuntamenti consecutivi nell’arena emiliana. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, tra cui “Sei un mito” e “La regina delle celebrità”.
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A cura di Vincenzo Nasto
Max Pezzali, 2026
Max Pezzali, 2026

Stasera, sabato 27 giugno 2026, Max Pezzali arriva allo stadio Dall'Ara di Bologna, per il primo dei due appuntamenti, per il suo tour negli stadi MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026. Il cantante ha registrato, per entrambe le date, il sold-out nel capoluogo emiliano, reduce anche dal grande successo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (qui il racconto del concerto). Dopo la seconda data nella struttura bolognese, i primi due giorni di luglio lo vedranno protagonista a Messina, allo stadio Franco Scoglio prima del rush finale.

La scaletta del concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna

Infatti Pezzali arriverà il 5 luglio a Bari, a cui seguirà il doppio appuntamento dell'8 e 9 luglio allo stadio Euganeo di Padova e infine la chiusura allo stadio San Siro di Milano l'11 e 12 luglio. 27 tracce che raccontano una generazione e un immaginario comune, gli anni '90, attraverso brani iconici come "Sei un mito", ma anche "La Regola dell'Amico" e "Hanno ucciso l'uomo ragno". Il concerto si dividerà in più capitoli, dall'intro con Festival Max, al momento halftime in cui si accenderanno tre camere. La Dance Cam che inquadrerà i più scatenati, la Single Cam che accosterà i single presenti in platea tra di loro, per poi finire con la Birra Cam, un momento di brindisi collettivo, con protagonista anche il cantante dal camerino.  Ecco la scaletta con cui dovrebbe esibirsi Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna, già osservata durante le ultime date del MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026.

  • Tieni il tempo
  • Bella vera
  • La lunga estate caldissima
  • Sei un mito
  • Viaggio al centro del mondo
  • La regola dell'amico
  • L'universo tranne noi
  • Ci sono anch'io
  • Hanno ucciso l'Uomo Ragno
  • Non me la menare
  • Rotta x casa di Dio
  • Cumuli
  • Un giorno così / Senza averti qui
  • Ti sento vivere
  • Eccoti
  • Una canzone d'amore
  • La regina delle celebrità
  • Nella notte
  • Io ci sarò
  • Come mai
  • Nessun rimpianto
  • La dura legge del gol
  • Gli anni
  • Lo strano percorso / Grazie mille
  • Nord sud ovest est
  • Tieni il tempo
  • Con un deca

Il calendario del MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026

  • Domenica 28 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA SOLD OUT
  • Mercoledì 1 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO SOLD OUT
  • Giovedì 2 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO
  • Domenica 5 luglio 2026 | BARI @ STADIO SAN NICOLA
  • Mercoledì 8 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
  • Giovedì 9 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
  • Sabato 11 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO SOLD OUT
  • Domenica 12 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO SOLD OUT
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