Incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Giovinazzo: morta una donna, gravi i tre figli piccoli

La tragedia sulla strada provinciale 88 nel Barese dove due auto si sono scontrate violentemente. Feriti marito e figli piccoli della donna deceduta e due giovani che erano sull’altra vettura.

Immagine di repertorio.

Una donna è morta e i tre figli che viaggiavano con lei sono rimasti feriti gravemente in un tragico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in Puglia, nel Barese, in cui sono rimasti feriti anche altri tre adulti. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, sabato 25 luglio, sulla strada provinciale 88 che collega Bitonto a Giovinazzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di un incrocio sulla corsia in direzione Foggia.

Un impatto terribile che ha completamente distrutto i due mezzi e che è costata la vita alla donna che pare viaggiasse sul sedile del passeggero anteriore nella vettura guidata dal marito. Nonostante i soccorsi immediati dopo le chiamate di emergenza, con intervento di cinque ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha cercato di rianimarla ma purtroppo si è dovuto arrendere poco dopo dichiarandone il decesso per le gravi ferite riportate nello schianto.

Soccorsi con ferite di vario genere invece gli altri quattro occupanti del veicolo, il marito e i tre figli minori della coppia. I piccoli sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in condizioni gravi ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Il padre e i due occupanti dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, due giovani, sono stati invece estratti dai vigili del fuoco e trasportati al pronto soccorso del Policlinico e all’ospedale Di Venere di Bari con ferite di varia natura.

Oltre a sanitari e pompieri, sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’auto con a bordo il nucleo famigliare stava uscendo da una stradina laterale che porta a un casolare, dove la famiglia aveva trascorso la serata con amici, e stava per immettersi sulla carreggiata. In quel momento però è sopraggiunta l’altra vettura che non è riuscita a evitare l’impatto speronando violentemente l’auto con genitori e figli a bordo.