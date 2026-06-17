Pupo sosterrà l’esame di Maturità a 70 anni: come diplomarsi da privatista in terza età

Pupo sosterrà la Maturità 2026 – che comincia domani 18 giugno – da privatista a 70 anni. Ecco come funziona il percorso per ottenere il diploma in età adulta, dagli esami preliminari alle prove finali.

Pupo – ph Massimo Insabato via Getty Images

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Pupo conseguirà il diploma diMaturità 2026– che cominceranno domani 18 giugno – a 70 anni, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Una scelta dettata anche dal desiderio dei suoi genitori: la madre è scomparsa il mese scorso. Il cantante di "Su di noi" affronterà l'esame da privatista e, come ha spiegato, ha recuperato gli anni scolastici frequentando per due volte il programma di due anni in uno."Non vanto una cultura raffinata, però sono appassionato di filosofia, letteratura, arte – ha detto -. Ho un’infarinatura di tutto. Ho frequentato un istituto privato di Arezzo, lezioni singole una o due volte alla settimana. E come tutti i privatisti ho dovuto sostenere un esame preliminare".

Il cantante ha spiegato di essere stato ammesso con un credito di 32 punti per cui gliene mancano 28 per poter raggiungere i 60, il minimo per superare l'esame. E dovrà farlo come tutti gli altri studenti, ovvero con il superamento della prima prova scritta di lingua italiana, poi della seconda prova scritta e poi dell'orale. Dopo la prima ("Su D’Annunzio e Pirandello vado forte, un po’ meno con Calvino e Montale" spiega) avrà lo scritto di diritto: "Quello è tosto. Poi ho gli orali in quattro materie: italiano, inglese, diritto e scienze umane, tra le quali più che la religione farei entrare il poker. Si impara l’attesa e la sofferenza".

Come svolgere l'esame di Maturità da privatista in tarda età

Indipendentemente dall'età, chiunque può tentare l'esame di maturità da privatista. Bisogna innanzitutto scegliere un istituto superiore che permetta di conseguire esami da privatista. Come scrive Studenti.it una volta che la richiesta sarà accettata bisognerà richiedere il programma ministeriale delle materie. Si possono anche tenere più anni in uno, come ha fatto anche Pupo. A quel punto c'è la principale differenza con il percorso regolare di studi, ovvero l'obbligo di sostenere un esame preliminare di stato. Una prova che si tiene con altri studenti che hanno scelto quel percorso. Solo dopo aver superato quell'esame – che consiste in prove scritte e orali – si potrà sostenere l'esame di Maturità.