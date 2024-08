video suggerito

Fedez sulla canzone che dissa Chiara Ferragni: "Non la canto io", ma è lui a pronunciare la parola "Balocco" La rabbia di Fedez che si scaglia contro il Corriere "colpevole" di avere riportato la strofa del nuovo singolo realizzato in collaborazione con Niky Savage che dissa Chiara Ferragni. "Peccato che non la canto io", dice il rapper. Ma un video dimostra che è anche lui a pronunciare la parola "Balocco".

A cura di Stefania Rocco

Fedez si scaglia contro il Corriere della Sera “reo” di avere riportato la strofa del nuovo singolo realizzato dal rapper in collaborazione con Niky Savage che dissa Chiara Ferragni, ex moglie del rapper. “Chi*** un cu*o a panettone ma non è Balocco”, rappa Savage in un passaggio del brano, facendo chiaramente riferimento all’ormai arcinota vicenda che ha visto coinvolta la ex regina delle influencer italiane. Proprio la vicenda Balocco, come lui stesso ha ammesso a Belve, avrebbe contribuito a spingerlo a prendere le decisione di separarsi dalla ex moglie.

Il video dell’esibizione di Fedez

“Fedez canta la strofa di un brano contro Ferragni: ‘Panettone ma non è Balocco’”, recita il titolo del post pubblicato dal Corriere a proposito dell’accaduto, titolo che ha fatto da detonatore alla rabbia del rapper ha riversato sui social. “Peccato he non rho scritta io e nemmeno la canto io”, tuona Federico in una Instagram story, “Ma senza questo titolo del caz*o non sarebbe una notizia”. In realtà, il video che ripropone il momento dell’esibizione con Savage mostra il contrario: Fedez – dimostrando di conoscere il testo della parte rappata dal collega nell'ambito di un brano che ha previsto una stretta collaborazione tra i due – ripete la parte finale di ogni strofa ed è lui stesso a pronunciare la parola “Balocco”. Non ha scritto quella parte di testo ma la ripete dal palco pronunciando il nome della celebre azienda dolciaria che, insieme all’ex moglie, è stata multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta.

Fedez si esibisce con Niky Savage in “Di Caprio”

Fedez ha spoilerato il brano “Di Caprio”, realizzato in collaborazione con Niky Savage durante un party organizzato nella villa in Sardegna nella quale il rapper sta trascorrendo le vacanze estive. Il singolo contiene un chiaro riferimento alla “vicenda Balocco” che ha riscritto inaspettatamente la carriera di Ferragni. Proprio il caso delle opache donazioni benefiche connesse all’iniziativa commerciale che ha visto collaborare Ferragni e la celebre azienda dolciaria avrebbe contribuito alla decisione di Federico di lasciare la casa che condivideva con la ex moglie e interrompere il loro matrimonio.